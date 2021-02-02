Испания на три года переходит на четырехдневную рабочую неделю

Правительство Испании приняло национальный пилотный проект, предусматривающий введение в стране 4-дневной рабочей недели: эксперимент продлится три года.

Об этом сообщает портал ABC.

Отмечается, что на проект выделяется 50 млн евро. Этими средствами правительство Испании будет поддерживать компании-участницы пилотного проекта, которые сократят рабочую неделю до 32 часов. При этом важно, что одновременно они не будут уменьшать заработную плату работников, передает Укринформ.

Как рассказал лидер партии Más País Иньиго Еррегон, отстаивающего переход экономики на 4-дневную рабочую неделю, эта инициатива призвана увеличить производительность труда, но без падения доходов бизнеса. Он выразил надежду, что пилотный проект покажет компаниям выгоду 4-дневной рабочей недели и будет мотивировать самостоятельно переходить в такой режим без поддержки государства.

В последнее годы во всем мире изучается возможность сокращения рабочей недели. Несмотря на опасения, что это приведет к падению производительности, результаты экспериментов доказывают другое. Так, в Microsoft Japan после введения 4-дневной рабочей недели производительность работников выросла на 40%. Кроме того, на 23% сократились затраты компании на электроэнергию и на 59% - объемы печати документов.

Эксперимент с 4-дневной рабочей неделей также вводили в компании Perpetual Guardian в Новой Зеландии. Через некоторое время работники рассказали, что они стали меньше нервничать, производительность труда выросла, а затраты компании на электроэнергию сократились. В то же время некоторые сотрудники заявили, что в дополнительный выходной скучали без коллег и работы. Впоследствии компания решила уже полноценно запустить сокращенную рабочую неделю.