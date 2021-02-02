SpaceX до конца года хочет запустить на орбиту корабль с туристами

В четвертом квартале 2021 года планируется отправить на орбиту корабль Crew Dragon "с первым в мире полностью коммерческим экипажем".

Об этом сообщила американская компания SpaceX.

В рамках миссии, получившей название Inspiration 4, одним из четырех участников полета будет основатель компании Shift4 Payments Джаред Айзекман. Он собирается пожертвовать остальные три места людям, чьи имена будут объявлены до конца месяца, передает Интерфакс-Украина.

37-летний бизнесмен и увлеченный летчик полностью оплатил миссию. Сумма не разглашается. Он также намерен использовать полет в космос, чтобы собрать пожертвования в размере $200 млн для детской больницы St. Jude Children's Research Hospital в Мемфисе (штат Теннесси), которая специализируется на лечении детских заболеваний, в том числе онкологических. Членом экипажа может стать любой, кто сделает наибольшее пожертвование для детской больницы.

По словам Айзекмана, ожидаемая общая сумма пожертвований значительно превысит стоимость миссии.

Основатель SpaceX Илон Маск сообщил, что полет продлится от двух до четырех дней.

"Это важная веха на пути к открытию доступа в космос для всех", - сказал он на пресс-конференции.

Перед полетом все члены экипажа миссии должны будут пройти тщательную подготовку в компании SpaceX.

Запуск корабля будет осуществлен с помощью ракеты-носителя Falcon 9 со стартовой площадки на космодроме на мысе Канаверал во Флориде.

По завершении миссии Crew Dragon совершит мягкое приводнение у побережья Флориды, сообщила SpaceX.