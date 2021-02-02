Европа в январе поставила новый рекорд отбора газа из хранилищ

Отбор газа из подземных хранилищ Европы в январе 2021 года установил новый исторический рекорд - 25,49 млрд кубометров.

Об этом свидетельствуют данные портала Gas Infrastructure Europe.

Предыдущий максимум (24,18 млрд кубометров) был зафиксирован в январе 2017 года. База GIE охватывает период с 2011 года, однако ранее мощности ПХГ были намного меньше, как и любые возможные показатели отборов, передает Интерфакс-Украина.

На конец января европейские подземки были заполнены уже на 51,6%, что заметно ниже среднего показателя за последние пять лет (53,83%). За последние годы на ту же дату ниже показатель был только в 2017 и 2018 году.

Отмечается, что на этой неделе уровень наполненности европейских ПХГ уйдет ниже 50%.