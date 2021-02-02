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Новини Фінанси
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гривня (1189) курс (1125) Мінфін (2675)

Колебания курса гривни могут составить до 10%, – глава Минфина

Новини БізнесЦензор Фінанси

Колебания курса гривни могут составить до 10%, – глава Минфина

Курс гривни продолжит сохранять стабильность, колебания могут составить до 10%.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в эфире одного из телеканалов. 

"Риски того, что будут резкие курсовые колебания на сегодня отсутствуют. Нет оснований считать, что гривня должна или сильно укрепиться, или сильно девальвировать", - сказал Марченко, передает Интерфакс-Украина.

"Могут быть незначительные колебания, в границах 10%, но это нормально", - добавил он.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Интерфакс-Украина


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Колебания курса будут не значительными всего каких то 10% и ставка по ОВГЗ тоже, незначительная в прелелах каких то 11-13% что обусловленно валютными рисками в пределах все тех же 10%, казалось бы все логично, но есть ньюансы. Итого власть и банкиры "зарабатываю" не где нибудь , а на бюджете при помощи служебного положения и инсайдерской информации, которую они сами и генирируют, выраженной в регулировании курса НБУ при интервенции на валютном рынке и сговору Мин.финансов с банками отнотсительно процентной ставки размещения и пролажи ОВГЗ , не производя и не продавая ни какого товара или услуги , а наооборот через скупку валюты изымают часть товара, который мог бы производиться и продаваться, обеспечивая рабочие места и налоги, таким образом на колебаниях грн.зарабатывается 2 раза в год по 10%, когда продают $ по 28,5 и покупают ОВГЗ под 12% затем продают ОВГЗ и покупают $ по 25,5 , а на $ покупают долларовые облигации внешнего займа под 4% годовых ,что может принести чиновникам подчеркиваю не простым гражданам, так как они не пользуются служебным положением , а значит подвержены риску 10+10+6+2 = 28% в год при валютном депозите 2%, неплохая маржа в 26%,вот такого организацией с позволения сказать рынка "лото забава" занимаются чиновники НБУ и мин.фина,зарабатывая по сговору с банкирами бюджетные и населения средства.
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02.02.2021 14:51 Відповісти
В добавок сговор мин. фина с банками на монопольном рынке ОВГЗ в отсутствии допуска населения, которое вкладывает в валютные депозиты под 2% приводит не только к завышенным расходам из бюджета но и подымает кредитную ставку, которая не может быть ниже ставки ОВГЗ , таким образом экономике не где взять кредит под 3-4%, потому она не развивается,прибыль сокращается и активы падают в цене и тут появляются "спасатели" , которые уже заработали деньги на % по долгам государства и могут дать "рыночную" цену на гос.активы в том числе на Землю, не зря же они приняли закон о рынке Земли, что бы скупить ее за копейки, в место принятия закона об организации рынка производства через кооперативы в которые должны войти пайщики и рынка продажи сельхоз продукции, когда ни один рейдер не власть не могли забирать у производителей часть урожая, но это скорее вопросы к вертикали власти, при тех же законах при Ющенко, хоть он был не кудышним президентом ,ведать ему хватало с НБУ но урожайй не отбирали, а этим надо все .
Коррупция - незаконная нажива начинаеся с монополии рынка на финансы организованной Мин. фином и НБУ, где отмываются бюддетные средства и уничтодается экономика и заканчивается бандитскими нападениями полиции на урожаи фермеров, вся вертикаль власти с верху до низу прогнила своей безконтрольностью и безнаказанностью при том давно не смотря на все жертвы на войне и майданах,бедности а сейчас и самоотвержаной работе в плохих условиях медиков, это полверждает, что народ у нас европейский, не хуже других, а власть, азиатцкая в плохом смыле этого слова, бандитская, воровская.
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02.02.2021 16:03 Відповісти
 
 