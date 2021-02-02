Колебания курса гривни могут составить до 10%, – глава Минфина
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Курс гривни продолжит сохранять стабильность, колебания могут составить до 10%.
Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в эфире одного из телеканалов.
"Риски того, что будут резкие курсовые колебания на сегодня отсутствуют. Нет оснований считать, что гривня должна или сильно укрепиться, или сильно девальвировать", - сказал Марченко, передает Интерфакс-Украина.
"Могут быть незначительные колебания, в границах 10%, но это нормально", - добавил он.
Джерело: Интерфакс-Украина
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Коррупция - незаконная нажива начинаеся с монополии рынка на финансы организованной Мин. фином и НБУ, где отмываются бюддетные средства и уничтодается экономика и заканчивается бандитскими нападениями полиции на урожаи фермеров, вся вертикаль власти с верху до низу прогнила своей безконтрольностью и безнаказанностью при том давно не смотря на все жертвы на войне и майданах,бедности а сейчас и самоотвержаной работе в плохих условиях медиков, это полверждает, что народ у нас европейский, не хуже других, а власть, азиатцкая в плохом смыле этого слова, бандитская, воровская.