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Второй магазин IKEA в Украине откроют в сентябре, – девелопер

Новини БізнесЦензор Рітейл

Второй магазин IKEA в Украине откроют в сентябре, – девелопер

Второй магазин шведской компании IKEA в Украине планируется открыть ориентировочно через полгода после первого – в сентябре этого года в достраиваемом сегодня столичном торгово-развлекательном центре Ocean Mall около метро "Лыбедская".

Об этом сообщил девелопер Вагиф Алиев.

Комментируя открытие первого магазина IKEA в другом его объекте – ТРЦ Blockbuster Mall, девелопер также подтвердил планы создания в ближайшее время сети крупных торговых центров площадью до 40 тыс. кв. м, в части из которых будут размещены другие магазины IKEA, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, IKEA, крупнейший в мире ритейлер мебели и товаров для дома, 1 февраля открыла первый магазин городского формата площадью 5 тыс. кв. м в Украине в ТРЦ Blockbuster Mall по просп.Степана Бандеры, 36, в Киеве. Первоначально предполагалось, что первый магазин может быть открыт в Ocean Mall, однако эти планы были нарушены из-за переноса запуска ТРЦ.

В открывшемся магазине доступны около 2 тыс. наименований товаров, еще 3 тыс. артикулов крупногабаритной продукции доступны на сайте интернет-магазина. Кроме того, торговая точка в ТРЦ Blockbuster Mall также включает пункт выдачи онлайн-заказов и почтомат.

Ранее, в мае 2020 года, состоялся официальный запуск интернет-магазина IKEA в Украине параллельно с пунктами выдачи в киевском ТЦ (Auchan Rive Gauche) и ТЦ Metro Cash & Carry. В декабре 2020 года открылся третий пункт выдачи в ТРЦ Lavina Mall.

Юридическим сопровождением открытия физического магазина IKEA в столице занимался киевский офис компании Baker McKenzie.

Алиев является основателем девелоперской компании Mandarin Plaza Group, которая развивает сеть мегамоллов в Киеве, куда входят Blockbuster Mall, Lavina Mall, а также Ocean Mall, Lisova Mall, Hippodrome Mall и другие. ТРЦ, строительство которых продолжается.

Кроме этого, бизнесмену принадлежат Mandarin Plaza и часть БЦ "Парус".

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Интерфакс-Украина


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Ну, круто, але чи не було б розумніше відкрити в іншому місці другий магазин спочатку? В Дніпрі там, чи Львові, чи Харкові...
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02.02.2021 13:30 Відповісти
Действительно круто, в Украину завезут импортный низкокачественный распиаренный ширпотреб, как же тут не радоваться.
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02.02.2021 16:12 Відповісти
МАГАЗИН ИХ, А ДЕРЕВО НАШЕ И ТЕРРИТОРИЯ НАША И ДЕНЬГИ НАШИ !!!
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02.02.2021 14:35 Відповісти
Ура, еще одна иностранная компания будет продавать нам ИМПОРТНУЮ мебель и выводить наши деньги за границу, при этом уничтожая наши мебельные фабрики и мелких производителей. Зато быдло будет визжать от восторга и ссать кипятком от приобщения "к цивилизации", ну а рабочие места, налоги и внешнеторговый баланс быдло не интересует, на то оно и быдло, чтобы головой не думать вообще. В стране победившего зебилизма быда много, а значит с ним можно делать все, и как угодно грабить и уничтожать страну и экономику.
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02.02.2021 16:10 Відповісти
 
 