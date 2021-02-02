Второй магазин IKEA в Украине откроют в сентябре, – девелопер

Второй магазин шведской компании IKEA в Украине планируется открыть ориентировочно через полгода после первого – в сентябре этого года в достраиваемом сегодня столичном торгово-развлекательном центре Ocean Mall около метро "Лыбедская".

Об этом сообщил девелопер Вагиф Алиев.

Комментируя открытие первого магазина IKEA в другом его объекте – ТРЦ Blockbuster Mall, девелопер также подтвердил планы создания в ближайшее время сети крупных торговых центров площадью до 40 тыс. кв. м, в части из которых будут размещены другие магазины IKEA, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, IKEA, крупнейший в мире ритейлер мебели и товаров для дома, 1 февраля открыла первый магазин городского формата площадью 5 тыс. кв. м в Украине в ТРЦ Blockbuster Mall по просп.Степана Бандеры, 36, в Киеве. Первоначально предполагалось, что первый магазин может быть открыт в Ocean Mall, однако эти планы были нарушены из-за переноса запуска ТРЦ.

В открывшемся магазине доступны около 2 тыс. наименований товаров, еще 3 тыс. артикулов крупногабаритной продукции доступны на сайте интернет-магазина. Кроме того, торговая точка в ТРЦ Blockbuster Mall также включает пункт выдачи онлайн-заказов и почтомат.

Ранее, в мае 2020 года, состоялся официальный запуск интернет-магазина IKEA в Украине параллельно с пунктами выдачи в киевском ТЦ (Auchan Rive Gauche) и ТЦ Metro Cash & Carry. В декабре 2020 года открылся третий пункт выдачи в ТРЦ Lavina Mall.

Юридическим сопровождением открытия физического магазина IKEA в столице занимался киевский офис компании Baker McKenzie.

Алиев является основателем девелоперской компании Mandarin Plaza Group, которая развивает сеть мегамоллов в Киеве, куда входят Blockbuster Mall, Lavina Mall, а также Ocean Mall, Lisova Mall, Hippodrome Mall и другие. ТРЦ, строительство которых продолжается.

Кроме этого, бизнесмену принадлежат Mandarin Plaza и часть БЦ "Парус".