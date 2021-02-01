Прокуратура объявила в розыск бывшего главу Строительной инспекции

Бывшему председателю Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины сообщено о подозрении по факту пособничества в подделке официального документа и использовании его при назначении на должность (ч. 5 ст. 27, ч. 3, ч. 4 ст. 358 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, бывший чиновник обратился к неустановленным лицам с просьбой выдать ему заведомо поддельный документ – диплом о высшем образовании, предоставив свои полные анкетные данные.

В дальнейшем, после получения поддельного диплома, подозреваемый обратился в Министерство образования и науки с целью получения свидетельства о признании иностранного документа об образовании на территории Украины. Также он использовал указанный диплом при назначении на должность председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции.

"Экс-чиновнику неоднократно сообщалось стороной обвинения о необходимости прибытия в орган предварительного расследования для участия в проведении следственных и процессуальных действий, в то же время он ни разу не появился. В связи с указанным, сообщение о подозрении экс-чиновнику в совершении этих уголовных преступлений направлено по почте в соответствии с требованиями ст. ст. 278, 111 УПК Украины и он объявлен в розыск", – сказано в сообщении.

В сообщении не указано имя подозреваемого, но, исходя из материалов дела, речь идет о Алексее Кудрявцеве, который возглавлял Госархстройинспецию в 2015-2018 годах.

Как сообщалось, Кабинет министров уволил Алексея Кудрявцева с должности главы Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) в декабре 2018 года за нарушение присяги, а также за представление при поступлении на государственную службу недостоверной информации, в частности, о высшем образовании.

Сам Кудрявцев утверждал, что на момент своего назначения на должность главы ГАСИ, 26 июня 2015 года, он имел два диплома.

Кудрявцев был назначен председателем Государственной архитектурно-строительной инспекции с июня 2015 года. До этого он занимал должность директора Департамента ГАСИ в Киевской области. В 2012-2013 годах был помощником нардепа от "Партии регионов" Яна (Якова) Табачника.