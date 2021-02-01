Прибыль украинской "дочки" российского "Сбербанка" выросла вдвое

АО "Сбербанк" по итогам работы в 2020 году получил 932,5 млн грн чистой прибыли, что более чем вдвое превышает результат 2019 года (441,8 млн грн).

Об этом свидетельствует отчетность банка, передает Finbalance.

Заявленный показатель достаточности (адекватности) регулятивного капитала банка на 1 января 2021 года составлял 70,18% (при норме не меньше 10%).

Напомним, "Сбербанк" безуспешно пытается продать дочерний банк в Украине после начала российской агрессии и введения украинскими властями санкций против российских госбанков. Ранее Национальный банк Украины не согласовал нескольких потенциальных покупателей актива.

"Сбербанк" (ранее – дочерний банк "Сбербанка России", до этого – банк "НРБ") основан в 2001 году. Его единственным собственником является "Сбербанк России".

Согласно данным НБУ, по состоянию на 1 сентября 2020 года "Сбербанк" по размеру общих активов занимал девятое место среди 75 действовавших в Украине банков.