Польша закупила 100 миллионов доз вакцин от коронавируса, – Минздрав

Польша заказала дополнительные 4 миллиона доз вакцины против коронавируса от компании Moderna, а также приняла решение заказать свыше 8 млн доз вакцины фирмы Novavax.

Об этом в понедельник сообщил министр здоровья страны Адам Недзельский, передает Польское радио.

"Мы приняли решение о покупке дополнительных более 4 млн доз этой вакцины и одновременно на рынке появилась уже очень реальная информация фирмы Novavax, которая с мая будет доступна на рынке ЕС. Поэтому мы тоже заказали более 8 млн доз этой вакцины", – сказал польский министр.

Недзельский отметил, что сейчас Польша заказала уже примерно 100 млн доз вакцин от различных компаний.

"Поскольку одна из этих вакцин фирмы Johnson&Johnson является однократной, это означает, что мы заказали потенциал, чтобы вакцинировать 58 млн человек, что полностью обеспечивает прививками население Польши", – уточнил министр.

Он пояснил, что Польша заказала больше доз, чем необходимо для вакцинирования всего населения страны, которое составляет около 38 млн человек, поскольку часть вакцин не прошла еще процесса проверки и утверждения.

В польском правительстве планируют за первые три месяца 2021 года вакцинировать против коронавируса 3 млн поляков.

По состоянию на понедельник, 1 февраля, в Польше вакцинировали более 1,17 млн человек, из которых почти 200 тыс. получили обе дозы вакцины.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Чем отличаются вакцины от коронавируса и какую заказала Украина

Как сообщалось, ранее госпредприятие "Медицинские закупки Украины" подписало договор с украинской компанией "Лекхим" на поставку 1,91 млн доз вакцины производства китайской компании Sinovac Biotech. Руководство госпредприятия пояснило выбор поставщика решением министра здравоохранения Максима Степанова, отметив, что переговоры также велись непосредственно с производителями вакцин.

При этом китайская компания Sinovac полностью не завершила третью фазу клинических испытаний своей вакцины. Согласно результатам клинических испытаний вакцины в Бразилии, ее эффективность составила немногим более 50%. Испытания третьей фазы также продолжаются в Турции.

Кроме того, министр здравоохранения Максим Степанов 4 декабря 2020 года подписал технические документы на получение вакцины от коронавируса в рамках глобальной гуманитарной инициативы COVAX. По этой программе Украина надеется бесплатно получить 8 млн доз вакцин, чего может хватить для вакцинации 4 млн граждан.

В феврале Украина в рамках программы COVAX получит 117 тыс доз м-РНК вакцины от Pfizer-BioNTech американского производства.