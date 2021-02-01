Бюджет в январе перевыполнен на 4 миллиарда, – Казначейство

Доходы государственного бюджета в январе 2021 года составили 66,07 млрд грн, что на 4,2 млрд грн или 6,7% превышает плановый показатель и на 29,6% - прошлогодний уровень.

Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской служб., передает Интерфакс-Украина

Согласно обнародованной в понедельник информации, общий фонд бюджета в январе получил 57,6 млрд грн, что на 6,5% больше плана и на 35,3% превышает показатель января 2020 года.

Как указало Казначейство, таможня в январе текущего года принесла 22 млрд грн, что на 0,4% больше плана и на 21,9% выше показателя аналогичного месяца минувшего года.

Налоговые поступления в январе превысили план на 11,4% и были выше января 2020 года на 48,8%, составив 33,3 млрд грн.

Согласно данным Госказначейства, возмещение налога на добавленную стоимость в январе снизилось до почти 13 млрд грн по сравнению с 14,4 млрд грн в декабре 2020 года.

Доходы местных бюджетов в минувшем месяце были на 12,4% ниже ожидаемого уровня - 22 млрд грн, что на 5% выше прошлогоднего показателя за этот период.

Поступления от ЕСВ составили в минувшем месяце 23 млрд грн, что на 9,2% больше, чем в январе 2020 года.

Как сообщалось, доходы госбюджета в 2021 году определены в размере 1,08 трлн грн, в том числе 959,85 млрд грн по общему фонду, расходы - 1,32 трлн грн и 1,18 трлн грн соответственно.