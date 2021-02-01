Нацбанк выделил трем банкам кредиты рефинансирования на 740 миллионов (обновлено)

Национальный банк Украины (НБУ) на аукционе по рефинансированию на срок до 84 дней 29 января удовлетворил заявки трех банков на общую сумму 742 млн грн под 6% годовых.

Об этом свидетельствуют данные НБУ об итогах проведения тендера по рефинансированию банков.

В том числе, "Радабанк" по итогам тендере привлек 50 млн грн рефинансирования, а банк "Грант" – 42 млн, свидетельствуют данные Нацбанка о кредитах рефинансирования на срок больше 30 дней. Название третьего банка, получившего рефинансирование от НБУ, не указано, что может свидетельствовать о том, что он привлек кредит на срок до 30 дней.

Как сообщалось, 22 января НБУ предоставил кредиты рефинансирования банков на срок до 84 дня на сумму 256 млн грн по ставке в размере 6% годовых. В том числе АО "АКБ" Конкорд "получило кредит на 116 млн грн, АО" Банк Авангард" – на 140 млн грн.