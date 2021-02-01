Темпы прироста выполненных строительных работ упали в прошлом году в 6 раз, – Госстат

Объем выполненных строительных работ в Украине в 2020 году увеличился на 4% по сравнению с 2019 годом, при этом рост показателя в 2019 году к 2018 по уточненным данным составил 23,6%.

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

Как сообщается, в 2020 году объем выполненных стройработ составил 199 млрд грн, передает Интерфакс-Украина.

В декабре 2020 года объем выполненных стройработ возрос на 8,2% по сравнению с декабрем 2019 года, тогда как по сравнению с ноябрем 2020 года показатель увеличился на 49,6% (по сезонно скорректированным данным – сократился на 1,2%).

Госстат сообщил, что в 2020 году к 2019 рост объема стройработ наблюдался только в сегменте строительства инженерных сооружений – показатель составил 14,8% (в 2019 к 2018 году – 27,7%). При этом в жилом строительстве падение объемов стройработ составило 18,5% (в 2019 к 2018 году – рост на 4,8%), в нежилом – 2,7% (в 2019 к 2018 году – рост на 30,3%).

Доля нового строительства к общему объему выполненных стройработ составила 36,1%, ремонта – 36,9%, реконструкции и технического переоснащения – 27%.

По итогам 2020 года рост объемов строительных работ зафиксирован в 11 областях Украины. Наибольший рост показателя наблюдался в Хмельницкой (на 58,3%, до 6,47 млрд грн), Одесской (на 45,8%, до 27,9 млрд грн) и Донецкой (на 35,6%, до 10,1 млрд грн) областях.

Снижение объемов выполненных стройработ зафиксировано в Кировоградской (на 35,9%, до 1,36 млрд грн), Херсонской (на 34,9%, до 1,24 млрд грн) и Запорожской (на 32,2%, до 2,72 млрд грн), а также других областях. В Киеве показатель снизился на 2,2% – до 42,8 млрд грн.

Статданные приведены без учета временно оккупированного Крыма и временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.