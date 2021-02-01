Центр радиочастот обнародовал карту мобильного покрытия территории Украины

Госпредприятие "Украинский государственный центр радиочастот" (УГЦР) обнародовал онлайн-карты покрытия территории Украины услугами мобильной связи стандартов UMTS и LTE.

Как сообщила пресс-служба УГЦР, данные на онлайн-карте были собраны в течение последнего полугодия.

Данные цветовой градации на карте показывают уровень охвата территории Украины услугой по каждому из стандартов: светло-розовый – ограниченный охват, розовый – удовлетворительный охват и красный – очень хорошее покрытие.

"Очень хорошее покрытие" дает возможность пользоваться интернетом, звонить и отправлять текстовые сообщения тем, кто находится в зданиях, а "ограниченный охват" – на открытом пространстве.

Как сообщалось, ранее Кабмин утвердил План развития 5G в Украине, согласно которому объявление тендера на частоты для развития 5G планируется на октябрь 2021 года.

Начало развертывания сети 5G ожидается с 2022 года во крупнейших населенных пунктах. В сельской местности, отдаленных территориях и вдоль автомобильных дорог будет использоваться 4G.