Фонд соцстрахования одобрил проект бюджета с расходами в 33 миллиарда

На заседании Фонда социального страхования Украины одобрен проект бюджета на 2021 год с учетом осуществления Фондом страховых выплат медицинским работникам, пострадавшим вследствие профзаболевания на COVID-19, а также их семьям.

Об этом сообщает Фонд социального страхования Украины.

Доходы Фонда в 2021 году, включая остаток средств на начало года, определен в сумме 31,32 млрд грн. Согласно принятому постановлению, бюджет должен быть пересмотрен правлением по результатам его выполнения в первом квартале.

Общие расходы Фонда прогнозно составят 32,95 млрд грн. Из них на материальное обеспечение (пособия по временной потере трудоспособности, в случае изоляции от COVID-19, по беременности и родам и на погребение) и социальные услуги - 19,88 млрд грн, или 65% всех расходов. На страховые расходы пострадавшим на производстве и членам их семей Фонд направит 10,68 млрд грн, или 34,9%, на страховые расходы на медицинскую и социальную помощь - 0,61 млрд грн, или 2%.

Кроме того, на страховые выплаты медицинским работникам и членам их семей в случае острого профессионального заболевания коронавирусной болезни ФССУ направит 0,25 млрд грн за счет средств финансовой помощи, выделенной Фонда из Государственного бюджета Украины.

Расходы Фонда на следующий год рассчитан с учетом проведения перерасчета ежемесячных страховых выплат пострадавшим на производстве (членам их семей) с 1 марта 2021 года на коэффициент 1,11 (111%).