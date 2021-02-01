В Фонде борьбы с COVID-19 остались неиспользованными 12 миллиардов, – Счетная палата

По состоянию на 1 января 2021 года из Фонда борьбы с COVID-19 так и не было использовано 11,9 млрд грн.

Об этом сообщил глава Счетной палаты Валерий Пацкан, передает пресс-служба ведомства.

"Напомню, что Фонд был создан в апреле прошлого года и составил 78,4 млрд грн. Из них остались неиспользованными 11,9 млрд грн. Это очень большая сумма. Фактически, из 37-ми бюджетных программ нереализованными в полном объеме остались 32", – отметил Пацкан.

По словам главы Счетной палаты, в частности, Минздрав не использовал 1,4 млрд грн, предусмотренных по программе государственных гарантий медицинского обслуживания населения (дополнительное финансирование). Еще 2,1 млрд грн Минздрав не использовал по программе обеспечения готовности и реагирования системы общественного здоровья на вспышки COVID-19, а также на обеспечение средствами индивидуальной защиты.

Кроме того, Минсоцполитики не смогло использовать 4,7 млрд грн, выделенных Пенсионному фонду для выплаты единовременного пособия лицам, которые могут потерять доходы в случае запрета их деятельности в результате усиления ограничительных мер.

В свою очередь Минэкономики не смогло освоить 1,2 млрд грн, выделенных на оказание единовременной материальной помощи субъектам хозяйствования на период осуществления ограничительных мероприятий.

По мнению главы Счетной палаты, среди причин неиспользования средств основной была ненадлежащая координация действий правительства, а также непоследовательные и несвоевременные решения.

"Речь идет о преждевременных решениях правительства о выделении средств, как следствие – почти четверть от суммы общего объема Фонда – 19 млрд грн – были перераспределены. Непоследовательные и несвоевременные действия правительства о выделении средств. Сначала Кабмин выделяет 35 млрд грн на дороги, затем 8,8 млрд грн забирает. 1 млрд на экспресс-тесты 900 млн грн на кислород выделяют аж в ноябре, и остается 2 месяца до конца года. Освоить эти средства невозможно, потому что нужно подвести кислород к кроватям, провести все необходимые работы", – пояснил Пацкан.

Он также подчеркнул, что в этом году Счетная палата проведет анализ использования в 2020 году средств, направленных на борьбу с COVID-19.

Как сообщалось, по данным Минфина, в 2020 году из Фонда борьбы с COVID-19 было использовано 63,7 млрд грн (89%) средств из предусмотренных 72 млрд грн. При этом на сферу здравоохранения использовано 19,4 млрд грн или 87% из 22,4 млрд грн средств, тогда как на ремонт дорог – 25,7 млрд грн (98%) из предусмотренных 26,2 млрд грн.