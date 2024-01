Зеленский расширил санкции против китайских покупателей "Мотор Сичи"

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), которым введены персональные санкции в отношении двух граждан Китая и трех компаний.

Как сообщает БизнесЦензор, соответствующий указ президента №36/2021 от 29 января обнародован на официальном сайте главы государства.

Согласно приложению к решению СНБО, санкции сроком на три года введены в отношении граждан Китайской Народной Республики Ду Тао и Чен Хойшена. Первый из них известен, как президент компании Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment, второй – как ее представитель в Украине и директор ООО "Скайризон Украина".

Среди введенных указом санкций – блокировка активов, ограничение торговых операций, частичный или полный запрет на транзит ресурсов, полеты и перевозки по территории Украины, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства и лицами, которые прямо или косвенно контролируются резидентами иностранного государства или действуют в их интересах, запрет осуществления публичных и оборонных закупок и тому подобное.

Кроме того, на срок до завершения оккупации Крыма санкции введены в отношении компаний Twinstar Holdings S.A. (Белиз), JET4U S.R.L. (Молдова) и JET 4U LDA (Португалия).

Среди введенных санкций – блокировка активов, ограничение торговых операций, частичный или полный запрет на транзит ресурсов, полеты и перевозки по территории Украины, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины.

JET 4U – португальская компания, которая занимается чартерными авиаперевозками.

Как сообщалось, 28 января президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций в отношении гражданина Китая Ван Цзина и компаний: "Skyrizon Aircraft Holdings Limited" (Британские Виргинские острова), "Hong Kong Skyrizon Holdings Limited" (Гонконг, КНР), "Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd "(Пекин, КНР) и" Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd "(Пекин, КНР).

Ранее в январе Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США добавило китайскую компанию Skyrizon в список военных конечных пользователей (MEU), которые угрожают национальной безопасности США, "за ее способность разрабатывать, производить или обслуживать военные объекты, такие как двигатели для военных самолетов.

"Skyrizon – китайская государственная компания – и ее стремление приобретать и внедрять иностранные военные технологии представляют собой серьезную угрозу национальной безопасности и интересам внешней политики США", – заявил министр торговли США Уилбур Росс.

Напомним, в конце ноября 2020 года Антимонопольный комитет Украины в третий раз вернул без рассмотрения заявку компании Skyrizon – "дочки" китайской Beijing Xinwei Technology Group – и DCH Александра Ярославского на покупку контрольного пакета акций ПАО "Мотор Сич".

Ранее президент Владимир Зеленский потребовал от Кабмина, СНБО и СБУ проанализировать сделку с точки зрения влияния на безопасность государства. В свою очередь в СНБО заявили о риске незаконной передачи оборонных технологий при продаже "Мотор Сичи" Китаю.