Для чиновников "Укравтодора" купили новый микроавтобус за 2 миллиона

Служба автомобильных дорог в Киевской области 26 января заключила соглашение с ООО "Порше Интер Авто Украина" о закупке микроавтобуса за 2,12 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, до 26 февраля поставят черный полноприводный микроавтобус Volkswagen T6/1 Multivan Comfortline не ранее 2019 года выпуска с дизельным турбодвигателем экологического класса Евро 6 объемом 2 л мощностью 199 лошадиных сил и автоматической коробкой передач.

Автомобиль должен иметь круиз-контроль, трехзонный кондиционер, ассистент парковки с парк-пилотом спереди и сзади и датчиками защиты боковых сторон, ассистент начала движения вверх, камеру заднего вида со статическими линиями траектории, хромированные внешние детали, шумоизоляцию, кожаную отделку руля, передвижной столик, задние подъемные и сдвижные боковые двери с электроприводами. Передние сиденья в кабине будут регулируемыми с подогревом, а задний ряд сидений в салоне – откидным для лежания.

Кроме того, микроавтобус будет оснащен системами распознавания усталости водителя и предупреждения вторичных столкновений, активными регулируемыми подголовниками, передними подушками безопасности в кабине и для внешних сидений в салоне, боковыми подушками безопасности в кабине.

Дополнительно предусмотрено тонирование окон и комплект из четырех зимних шин Michelin. От угона автомобиль будет защищать сигнализация с автономной сиреной, сканированием салона и защитой от буксировки.

Гарантийный срок эксплуатации составляет три года после поставки или 100 тыс. км пробега.

Если собрать подобную комплектацию на сайтах салонов Volkswagen, получится такая же цена.

Закупку провели по переговорной процедуре, потому что открытые торги дважды отменялись из-за недостатка участников. Сумма неконкурентного соглашения с импортером "Порше Интер Авто Украина" лишь на 0,3% ниже ожидаемой стоимости отмененных торгов в 2,13 млн грн.

Киевскую САД возглавляет Руслан Ничик, ранее работавший в фирме "Еврокоммунсервис", соучредителем которой был председатель "Укравтодора" Александр Кубраков. Жена Ничика Елена работает в фирмах "Сага" и "Риверсайд Девелопмент Лтд" Андрея Вавриша.

Как сообщалось, в последние месяцы областные службы автомобильных дорог активно покупают новые автомобили.

Так, в ноябре 2020 года, Служба автомобильных дорог в Днепропетровской области заказала Toyota Highlander Premium стоимостью 1,67 млн грн.

В свою очередь Служба автомобильных дорог в Одесской области купила автомобиль Toyota Land Cruiser Prado за 1,38 млн грн.