"Укрэксимбанк" сменил прибыль убытком на 5,6 миллиарда

Государственный "Укрэксимбанк" по итогам работы в 2020 году получил 5,6 млрд грн убытка.

Об этом глава правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер сообщил в своей колонке для Интерфакс-Украина.

Глава банка уточнил, что расходы на покрытие ожидаемых потерь от кредитного риска неработающих активов в прошлом году составили 4,3 млрд грн. При этом чистый операционный доход банка в 2020 году составил около 2 млрд грн.

Как сообщалось, чистая прибыль "Укрэксимбанка" по итогам 2019 года составила 63,62 млн грн, что в 13,4 раза меньше, чем за 2018 год (852,3 млн грн).

В конце сентября 2020 года Кабинет министров решил докапитализировать государственный "Укрэксимбанк" на 6,8 млрд грн путем выпуска облигаций внутреннего государственного займа.

30 сентября 2020 года "Укрэксимбанк" списал небалансовые активы на 17 млрд грн, объявив, что в течение следующих трех лет планирует списать еще 39 млрд грн.

"Укрэксимбанк" создан в 1992 году. Единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 сентября 2020 года по размеру общих активов "Укрэксимбанк" занимал третье место (235,375 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.

"Укрэксимбанк" создан в 1992 году, единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 сентября 2020 года по размеру общих активов "Укрэксимбанк" занимал 3 место (235,375 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.