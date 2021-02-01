Кабмин внес электроэнергию в список социально значимых товаров

Кабинет министров Украины внес электроэнергию в список социально значимых товаров для госрегулирования, утвержденных постановлением №341 от 22 апреля 2020 года.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее постановление Кабмина №64 от 1 февраля обнародовано на официальном правительственном портале.

Ранее, 18 января 2021 года, Кабмин внес в перечень социально значимых товаров природный газ, чтобы иметь возможность установить предельную цену на него на период карантина.

Как сообщалось, Кабинет министров постановлением №64 также утвердил порядок выплаты компенсаций для населения, которое использует электроэнергию для отопления, в первом квартале 2021 года.

Речь, в частности, идет о жителях домов с электроотопительными установками, которые по состоянию на 31 декабря 2020 года имели право на сниженный тариф; жителях негазифицированных многоквартирных домов и домов, где отсутствует централизованное теплоснабжение, которые по состоянию на 31 декабря 2020 года имели право на сниженный тариф; многодетных и приемных семьях, детских домах семейного типа.

Компенсация будет покрывать разницу стоимости потребленной электроэнергии, которая возникла из-за отмены сниженных тарифов и применения фиксированной цены для бытовых потребителей.

На финансирование выплаты этих компенсаций направлено 1,4 млрд грн за счет уменьшения на эту же сумму расходов, предусмотренных на выплату льгот и жилищных субсидий, на которую в госбюджете предусмотрено 36,6 млрд грн. Указанный закон Верховная Рада приняла 29 января.

Напомним, ранее НКРЭКУ и правительство отменили все льготы на электроэнергию, в том числе тариф в размере 0,9 грн/кВт-ч на первые 3000 кВт-ч в месяц для бытовых потребителей, использующих электроэнергию для отопления жилья.

Как пояснили в НКРЭКУ, это обусловлено тем, что 28 декабря 2020 года Кабинет министров утвердил новые тарифы на электроэнергию для населения, отменив сниженный тариф на первые 100 кВт-ч в размере 90 копеек. Таким образом, тариф на электроэнергию с 1 января 2021 года составит 1,68 грн за кВт-час, независимо от объема потребления. Очередное повышение тарифов возможно уже с 1 апреля следующего года.

Согласно оценкам экспертов Нацбанка, после этого счет в платежке за электричество для каждой семьи вырастет в среднем на 39,2%, что приведет к ускорению общей инфляции в 2021 году на 0,39 процентного пункта.