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Южный ГОК Ахметова демонтирует цех по производству сырья для Днепровского метзавода

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Южный ГОК Ахметова демонтирует цех по производству сырья для Днепровского метзавода

Южный горно-обогатительный комбинат ликвидировал агломерационный передел после консервации доменного цеха ЧАО "Днепровский металлургический завод".

Как сообщает пресс-служба предприятия, наблюдательный совет утвердил закрытие производства в сентябре 2020 года, в феврале 2021 года подрядная организация приступит к демонтажу оборудования, зданий и сооружений.

"Агломерационный цех прекратил выпуск железорудного сырья в октябре 2019 года. Причина – консервация доменного передела на Днепровском металлургическом заводе. Южный ГОК поставлял на предприятие 95% выпущенного агломерата", – сказано в сообщении.

В сообщении отмечается, что около 250 сотрудников цеха перевели на работу в другие структурные подразделения предприятия.

"На решение об остановке цеха повлияла также техногенная нагрузка аглопроизводства на окружающую среду. После закрытия цеха комбинат на 96% сократил выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Речь идет о пыли, оксиде углерода, диоксиде азота и сере", – подчеркивается в сообщении.

В компании уточнили, что в будущем на месте агломерационного цеха планируется построить фабрику окомкования. Цель – выпуск DR окатышей с содержанием железа более 67%. Сырье пользуется спросом у металлургов, поскольку используется в выплавке стали, минуя доменный передел.

Как сообщалось, группа DCH Александра Ярославского 1 марта 2018 года подписала договор о покупке у Evraz Днепровского метзавода. Крупнейшие бенефициары группы Evraz - Роман Абрамович, Александр Абрамов и Александр Фролов.

Позднее в DCH сообщали, что изначально речь шла о стоимости ДМЗ в сумме около $106 млн, но окончательная сумма сделки по продаже 97,73% акций предприятия составила $35 млн.

Южный ГОК является одним из основных производителей железорудного сырья в Украине – концентрата и агломерата. Занимается добычей и обогащением бедных железистых кварцитов с получением железорудного концентрата с содержанием железа 67,7%, а также доменного агломерата с содержанием железа 58,18%.

Сырьевую базу комбината составляют кварциты Скелеватского месторождения, которое находится в центральной части Криворожского железорудного бассейна. Производительность предприятия - 29 млн тонн сырой руды, 11 млн тонн концентрата, 2 млн тонн агломерата.

В настоящее время ЮГОК контролируется группой "Метинвест" и компанией Lanebrook Ltd. (мажоритарный акционер компании Evraz Group), которая в конце 2007 года приобрела 50% акций ЮГОКа у группы "Приват" (Днепр).

В госреестре конечным бенефициаром (контролером) ЮГОКа значится Ринат Ахметов.

Автор: Михайло Орлюк
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