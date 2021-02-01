Большинство членов комитета НБУ решили отложить повышение учетной ставки до марта

Решение сохранить учетную ставку на уровне 6% годовых поддержало 8 из 10 членов Комитета Национального банка Украины (НБУ) по монетарной политике.

Об этом свидетельствуют итоги дискуссии членов Комитета Национального банка в отношении уровня учетной ставки, которая состоялась 20 января, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

"Большинство членов КМП разделяли мнение, что инфляционное давление будет расти и дальше и потребует реакции со стороны Национального банка в ближайшее время. Впрочем, повышение ставки уже в январе может быть преждевременным. Необходимо учитывать, что факторы текущего ускорения инфляции носят в основном временный характер", – отмечается в сообщении.

В то же два члена КМП высказались за повышение учетной ставки до 6,5% годовых.

"Эти участники дискуссии акцентировали внимание на значительно более сильном инфляционном давлении, чем предполагал октябрьский макропрогноз. Они также сошлись во мнении, что, учитывая неизбежность повышения учетной ставки, это необходимо сделать уже сейчас", – сообщает НБУ..

Один из этих членов КМП подчеркнул, что решение о повышении ключевой ставки созрело и его надо вовремя ретранслировать рынку.

Впрочем, как отметили эти участники дискуссии, в пользу текущего сохранения ставки свидетельствуют несколько факторов.

Во-первых, влияние проинфляционных факторов, находящихся за пределами действия монетарной политики, все же является определяющим и к тому же краткосрочным. Зато динамика базовой инфляции, значительно более чувствительной к учетной ставке, является более сдержанной.

Во-вторых, сохранение учетной ставки поддержит восстановление экономики после январского локдауна.

В-третьих, разница в сценарии между сохранением и незначительным повышением ставки уже сейчас будет не такой заметной.

"В то же время согласно экспертным опросам, содержание ставки является наиболее вероятным и оптимальным вариантом, так такое решение не окажет негативного влияния на ожидания. Таким образом, можно отсрочить повышение ставки до марта, когда сформируется четкая картина по развитию пандемии, сотрудничеству с МВФ и притоку иностранного капитала", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, 21 января правление Национального банка приняло решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 6% годовых. На этом уровне учетная ставка находится с 12 июня 2020 года.

Ранее, в октябре 2020 года, несколько членов Комитета НБУ по монетарной политике отмечали, что снижение ключевой ставки в реальном выражении в зону отрицательных значений усилит риск оттока капитала из страны в условиях задержки в получении очередного транша от МВФ и роста суверенных рисков.

Национальный банк прогнозирует рост учетной ставки до 7,5% к концу 2021 года с последующим снижением до 6,5% к концу 2022 года.