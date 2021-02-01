Банки уже выдали "льготных кредитов" на 19 миллиардов

С момента старта программы "Доступные кредиты 5-7-9%" уполномоченные банки уже выдали 8 430 займов на общую сумму в 19,7 млрд грн.

Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

Как сообщается, из них 11,71 млрд грн были выданы в качестве рефинансирования предварительно полученных займов, 3,67 млрд грн предприниматели получили на капитальные инвестиции и 4,32 млрд грн в качестве антикризисных кредитов под 3%.

За последнюю неделю уполномоченные банки выдали 287 кредитов на общую сумму 807,6 млн грн.

На сегодняшний день Фонд развития предпринимательства уже заключил соглашения о сотрудничестве с 23 банками.