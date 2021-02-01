Программа медгарантий на этот год предусматривает 35 пакетов услуг, – НСЗУ

Программа медицинских гарантий (ПМГ), которая начнет действовать с 1 апреля 2021 года, предусматривает 35 пакетов медуслуг, из них два новых и пять выделенных из существующих.

Об этом сообщила Национальная служба здоровья в Facebook.

Согласно сообщению, с апреля НСЗУ предлагает внедрить пакет услуг для лечения туберкулеза на первичке, а с июля - мобильные психиатрические команды, которые смогут оказывать помощь пациенту на дому. Отдельными пакетами будут ведение беременности в амбулаторных условиях и стоматологическая помощь взрослым и детям.

"Среди новых пакетов также лечение пациентов с гематологическими и онкогематологическими заболеваниями, готовность к реагированию на инфекционные заболевания и эпидемии. А с 1 июля НСЗУ отдельным пакетом будет закупать услуги лечения методом перитонеального диализа", - сказано в сообщении.

Помимо этого, ПМГ 2021 года оставляет приоритетные направления. То есть к медучреждениям, предоставляющим приоритетные услуги, НСЗУ предъявляет повышенные требования и оплачивает их по более высокому тарифу. В частности, пролеченный случай за оказание помощи новорожденным весом до 1500 г достигнет 135 тыс. грн, а тариф на роды возрастет с 8 тыс. до 10 тыс. грн.

Тариф для лечения острого мозгового инсульта и острого инфаркта миокарда будет зависеть от оказанной помощи. Для лечения инсульта в случае проведения лечебных эндоваскулярных вмешательств он составит 99 тыс. грн, стоимость лечения инсульта с использованием тромболитической терапии составит 42 тыс. грн. Для лечения инфаркта в случае проведения стентирования тариф составит 32 тыс. грн, при этом стенты будут и в дальнейшем закупаться централизованно.

Кроме того, в 2021 году планируется ввести такой тип тарифа, как ставка по результатам выполнения договора для поставщиков первичной и экстренной медицинской помощи.

"Учреждения первички смогут получить доплату за достижения необходимого уровня вакцинации по Национальному календарю прививок, в частности вакцинации от кори. Центры экстренной медицинской помощи - при соблюдении правильных маршрутов пациентов с подозрением на инфаркт и инсульт", - говорится в сообщении.

Помимо этого, в рамках ПМГ в 2021 году будет расширен перечень лексредств для реимбурсации. В ближайшее время начнется реимбурсация лексредств по первичной и вторичной профилактике инфарктов и инсультов. С июля НСЗУ начнет возмещать стоимость инсулинов, а с октября - лекарств для лечения расстройств психики и поведения, в частности эпилепсии. Рецепт на эти препараты будет электронным.

НСЗУ ожидает в ближайшем времени вынесения Минздравом на рассмотрение правительства Порядка реализации программы медгарантий, для начала заключения договоров с поставщиками медуслуг.