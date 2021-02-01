СБУ заявила о причастности ряда популярных каналов в Telegram к спецслужбам РФ

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о разоблачении масштабной агентурной сети, которая работала по заказу спецслужб Российской Федерации и управляла сетью популярных каналов в Telegram, в том числе "Легитимны" и "Резидент", каждый из которых имеет более 100 тыс. подписчиков.

Как сообщает пресс-центр СБУ, пока что о подозрении в причастности к организации сети сообщено гражданке Украины, которая задержана в Киеве.

"В ходе длительной спецоперации оперативники СБУ установили, что агентурная сеть создана так называемым 85 Главным центром специальной службы Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ. В ее состав входили жители Харькова и Одессы, активисты так называемой "русской весны". Они сейчас "базируются" на территории подконтрольной России "ПМР" – Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе", – сказано в сообщении.

По данным следствия, российские спецслужбы привлекли украинских граждан к созданию и администрированию ряда политических всеукраинских и региональных Telegram-каналов. Речь идет о каналах "Легитимный", "Резидент", "Картель", "Сплетница", "Черный квартал", "Политический расклад", "Нетипичное Запорожье", "Тремпель Харьков", "Одесский фраер", "Днепр live", "Николаев live", "Херсон live".

"По заключению лингвистически-психологической экспертизы, материалы, распространявших в Telegram каналах, были направлены на создание панических настроений, обострение и дестабилизацию общественно-политической и социально-экономической ситуации. Ключевой задачей исполнителей была дискредитация органов государственной власти, влияние на государственную политику, искусственное создание социальной напряженности и протестных настроений среди граждан", – подчеркивают в СБУ.

Установлено, что "главным менеджером" агентурной сети является одессит, один из организаторов массовых беспорядков во время одесского "Антимайдана". Сейчас его разыскивают.

"Фигурант лично администрирует 12 Telegram-каналов, общается с заказчиками материалов, отчитывается российским кураторам о проделанной работе и согласовывает возможность размещения заказных материалов. Стоимость размещения публикаций составляет от нескольких сотен в региональных и до 25-30 тысяч гривен на всеукраинских каналах", – отмечается в сообщении.

СБУ идентифицировала 50 заказчиков, которые перечислили деньги за публикацию материалов.

При этом следствием установлено, что спецслужбы России позволили участникам сети самостоятельно организовать механизм монетизации.

"Транзакции проводили через сеть сообщников, которые открыли счета в украинских банках для получения "гонораров" за публикацию заказных материалов. Затем исполнители конвертировали деньги в валюту и переводили в непризнанную "ПМР", Молдову или Россию", – уточнили в СБУ.

В рамках расследования дела сотрудники СБУ задержали в Киеве гражданку Украины, одну из ключевых фигуранток производства. Ей и еще одной участнице агентурной сети сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Дополнительно оперативники получили материалы, которые могут свидетельствовать о причастности задержанной гражданки к сбору информации, составляющей государственную тайну, в интересах спецслужб РФ.

Также заочное подозрение в госизмене объявлено руководителю сети, скрывается от следствия за рубежом.