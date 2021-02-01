Запасы угля на украинских ТЭС почти вдвое меньше необходимых

Запасы угля на складах теплоэлектростанций (ТЭС) и теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) составляют 578,7 тыс. тонн, что почти в два раза ниже необходимых.

Об этом свидетельствуют статистические данные Министерства энергетики о запасах угля на складах ТЭС и ТЭЦ.

Запасы угля на складах ТЭС составляют 461,7 тыс. тонн при минимально необходимых 985 тыс. тонн, передают Українські Новини.

Также на складах ТЭС запасы угля антрацитовых марок составляют 161,2 тыс. тонн при минимально необходимых 216,2 тыс. тонн, также запасы газовой группы составляют 300,5 тыс. тонн при минимально необходимых 768,8 тыс. тонн.

При этом запасы угля антрацитовых марок на складах теплоэлектроцентралей составляют 83,5 тыс. тонн при минимально необходимых 78,6 тыс. тонн.