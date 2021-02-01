Шмыгаль анонсировал онлайн-платформу для записи на вакцинацию от коронавируса

Запись на вакцинацию от COVID-19 будет проходить через онлайн-платформу, которую правительство презентует в феврале.

Об этом говорится в сообщении Офиса президента по результатам селекторного совещания с Владимиром Зеленским.

Чиновники доложили о подготовке онлайн-платформы, с помощью которой можно будет записаться в очередь на вакцинацию. Кабинет министров представит ее в феврале.

"Правительство должно четко объяснить людям, как записываться на вакцинацию от COVID-19, и как будет происходить этот процесс. Онлайн-платформа должна быть четкой и удобной", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что план вакцинации должен включать тесную коммуникацию и сотрудничество между правительством, областными государственными администрациями и органами местной власти.