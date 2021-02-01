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НБУ (8352) грошові перекази (161)

Объем денежных переводов заробитчан за год вырос до рекордных $12,1 миллиарда, – НБУ

Новини БізнесЦензор Фінанси

Объем денежных переводов заробитчан за год вырос до рекордных $12,1 миллиарда, – НБУ

В 2020 году объем денежных переводов вырос на 1,7% – до рекордных $12,1 млрд.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Украины (НБУ), передают Українські новини.

"За январь-декабрь 2020 объем денежных переводов вырос на 1,7%, или $200 млн, до $12,1 млрд, по сравнению с 2019 годом ($11,9 млрд)", – сказано в сообщении. .

Объем денежных переводов трудовых мигрантов в Украину из-за границы в декабре составил $1,3 млрд, что на 3,5%, или на $38,2 млн, больше, чем в декабре 2019 ($1,09 млрд).

В 2020 году по неформальным каналам в Украине было переведено $4,7 млрд, что на $1,2 млрд меньше, чем за аналогичный период прошлого года ($5,8 млрд).

Напомним, по данным НБУ, в 2019 году объем денежных переводов трудовых мигрантов в Украину составил $12,02 млрд, что на 8,2%, или на $906 млн выше аналогичного показателя за 2018 год.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Українські Новини


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Топ коментарі
+17
Українці їдуть до Польщі, щоб заробити грошей на оплату комунальних послуг олігархам, бо працюючи в Україні на цих олігархів на оплату комунальеих послуг заробити не можуть.
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01.02.2021 15:39
+8
Должно государство помогать народу , а не наоборот , а у нас все народ тянет государство ...
Уехавшим приходится спонсировать страну из за рубежа , а они еще хотели с них проценты за это снимать , бо жадность зашкаливает ...
Если бы не они , хер вам а не 12млрд $ и сосали бы тут большой и толстый .
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01.02.2021 15:18
+3
Государство тянет у народа, и кормит олигархов.
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01.02.2021 15:41
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Так чем Вы хвастаетесь ? А на эту сумму в прибыли, можно было произвести продукции. Но это не допустят ЗЕ, а как же кормится с рабов в Украине с низкой зарплатой ?
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01.02.2021 14:47 Відповісти
Должно государство помогать народу , а не наоборот , а у нас все народ тянет государство ...
Уехавшим приходится спонсировать страну из за рубежа , а они еще хотели с них проценты за это снимать , бо жадность зашкаливает ...
Если бы не они , хер вам а не 12млрд $ и сосали бы тут большой и толстый .
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01.02.2021 15:18 Відповісти
ми не бажаємо нічого з них знімати. Ви просто поясніть самі пенсіонерам, чому вони смокчуть х.р і чому із цих коштів нічого не пішло у ФП...
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01.02.2021 15:23 Відповісти
пропонуєте обкладувати податками грошові перекази між приватними особами?.
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02.02.2021 11:22 Відповісти
Ні пропоную платити пенсії відповідно до сплачених їх дітьми податків.
Мають пенсіонери сім дітей і усі по білій працюють, нехай хоч 20к пенсію отримують, не шкода, заслужили. Помруть батьки - перекинути ці кошти на накопичення вже самими цим дітям, а мають хитро.пих, що працюють нелегально, або фігню платять - най "черенок " смокчуть...
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02.02.2021 12:54 Відповісти
на ... тоді в цій схемі ПФ?
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02.02.2021 13:08 Відповісти
Це ж не буде виключно єдина схема. Головна так, але не єдина. У нас є категорії, що мають отримувати пенсію за стаж держслужби, військову вислугу і т.п. Доведеться ввести і накопичувальну систему. Облік усього цього теж потрібний...
Я написав про базовий принцип, який вважаю вершиною справедливості, а його впровадження у життя потребує механізмів. Це вже робота для держави.
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02.02.2021 14:01 Відповісти
Пенсия это накопления самого человека который отработал 25-40 лет и давал в долг государству часть своей зарплаты. И при чем тут зарплаты детей, которые себе зарабатывают пенсию ? К слову, люди работающие в Польше отчисляют с зарплаты в бюджет страны в которой работают. Знаю потому что несколько друзей уже там 6 лет как работают. И деньги которые они пересылают в Украину так или иначе с этих переводов часть денег идет в бюджет. Потому что НДС заложен в каждую покупку которую человек совершает. Купил еды ? Заплатил НДС. И без этих отчислений вся Украина была бы куда в худшем положении чем сейчас.
https://censor.net/ru/news/3245496/ukraina_ojidaet_poluchit_ot_mvf_22_mlrd_v_2021_godu_glava_nbu_shevchenko
А теперь сравните кто больше поддерживает Государство. 12.1 лярд Заробитчане или же Кредит от МВФ 2.2 лярда.
Думай-те...
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02.02.2021 14:54 Відповісти
І це лише банківські переводи, а скільки ще готівкою привозять.
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02.02.2021 16:10 Відповісти
це маразм, я от тільки не розумію звідки він постійно вилазить?
Пенсія - накопичення людини - ВИКЛЮЧНО при накопичувальній пенсійній системі, а у нас СОЛІДАРНА! У нас пенсія, це податки працюючих, які утримують пенсіонерів, які у свою чергу нічого собі не накопичили, бо так само утримували попереднє покоління.
Ти реально вважаєш, що з придбаного на ринку щось іде на ПДВ? Чи ти сліпий і не бачиш, що купуєш? Це контрабанда! Ніяких білоруських, польських, італійських і т.п. продуктів та товарів в Україну не завозили (офіційно) а ти їх купуєш. Купуєш шубу, завезену як гуманітарку або секенд, запчастини до авто, ПММ, що Медвдечуть тисячами тон пре сюди контрабандою і т.п.
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02.02.2021 16:47 Відповісти
Только что сходил в магазин АТБ
Купил продукты УКРАИНСКОГО производства или же расфасовка.
И того в чеке цена 75грн + 15грн ПДВ
Я не говорю про рынки других людей которые выживают, ведь опять же таки она платят коммуналку и ходят в такие же магазины ПРОДУКТОВЫЕ что и все (АТБ АШАН МЕТРО и тд.)
И покупают там, тратят деньги на ЕДУ. И уже опять сюда вбивается НДС ведь без кассового аппарата не сможет работать ни одна крупная сеть. Или же они все в темную работают ?
И даже если и с Зарубежных товаров ввезенных без НДС и проданных, человек возьмет деньги и пойдет купит себе ПОЕСТЬ и с ЭТОЙ покупки заплатит опять же таки НДС. В итоге оплатит не дважды НДС а один раз. Согласен для некоторых людей эта схема лишает их дохода... И где это у нас солидарная пенсия ? У моей родственницы более 40 лет стажа на тяжелой работе, ветеран труда, войну застала маленькой и 5 лет бегала оббивала разные структуры что бы ей добавили немного пенсии. В Итоге имеем 2800грн пенсия.
А некоторые люди толком нихера не далали, можно сказать Х.. пинали на своей так называемой работе, и уже имеют возможность в 45 выйти на пенсию и получать более 20000грн. Солидарность ? Нет не слышали...
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03.02.2021 12:30 Відповісти
АТБ, ще пару мереж, але не ринки. Ви ніколи не чули в магазині - цей товар тільки за налічку? Можливо у вас такого і не має, а у нас, в прикордонні зоні повно. Це значить, що ви купуєте контрабанду. До того ж, якщо добре копнути то і мережі мутять із товаром. Не можливо продавати в Україні польській, італійський та інший товар, майже по тій вартості, що він коштує у Польщі чи Італії, а у нас - продають!
Щодо пенсії. Ви не плутайте "справедливість" із "солідарністю". Перші 15 років незалежності на пенсію можно було піти із трудовим стажем аж в 5!!! років. Мільйони пенсіонерів, за півтора десятки років отримали право на пенсію і близько не маючи стажу, який вимагається зараз. Саме тому, що на одну вашу "родственніцу" приходяться декілька пенсіонерів із трудовим стажем 5-10 років, вона стільки і має. Точніше навіть не тому, а тому, що її діти та онуки не сплачують податки.
Щодо ПДВ, то у нас пенсії не єдиний вид видатків. У нас по Закону "безкоштовні" медицина і освіта і туди витрачають мільярди податків, дороги, армія, поліція, енергоресурси та транспорт нижчі за собівартість. Це усе компенсується податками. А от на солідарну пенсію мають йти податки із зарплати, а не ПДВ, Тому, коли я пишу про - винуваті у розмірі ваших пенсі ваші діти, я нічого не вигадую. Той факт, що у ПФ діра в бюджеті розміром майже у його половину і ми напряму її закриваємо з держбюджету (тобто податками і ПДВ у т.ч.) це як раз таки не доказ вашої правоти, а показник маразму, до якого нас довели ці довбані соціалісти і популісти.
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03.02.2021 13:30 Відповісти
https://censor.net/ru/photo_news/3246034/shema_sbyta_kontrafaktnogo_goryuchego_na_sotni_millionov_griven_blokirovana_na_zakarpate_sbu_fotoreportaj

Схема сбыта контрафактного горючего на сотни миллионов гривен блокирована на Закарпатье, - СБУ. ФОТОрепортаж

Розкажіть мені про ПДВ, сплачене із цього ПММ? так ото ж...
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04.02.2021 16:17 Відповісти
У вас схоже відсутнє розуміння держави та економіки.
Якщо в Україні витратили 12 млрд долларів (а це не вся сума. Значну частину привезли в кишенях), то приблизно третина з них пішла в податки. Всього виходить якраз бюджет пенсійного фонду.
Без грошей заробітчан Україна банкрут, а пенсіонери відповідно взагалі без пенсій. На початку 2004 року у моєї бабусі пенсія була близько 25 долларів. І це були вже відносно нормальні часи.
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02.02.2021 16:31 Відповісти
От тільки ви забули, що більшість цих коштів буде витрачена на контрабандні товари, завезені за хабарі по чоним та сірим схемам. Тому ваша заява про податки (я так розумію ПДВ) є трошки надуманою. Можливо я не спеціаліст в економіці, але як влаштована Українська держава, я добре розумію.
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02.02.2021 16:43 Відповісти
Государство тянет у народа, и кормит олигархов.
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01.02.2021 15:41 Відповісти
нет никакого "государства", которое должно "помогать" халявщикам. "государство" это мы все, наши налоги. Я не зочу чтобы с моих налогов "помогали" хитросделанным.
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02.02.2021 10:59 Відповісти
Незабаром ''епосі зубожіння'' таки кінець,судячи з цієї новини) Так ЗЕбіли?
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01.02.2021 15:18 Відповісти
Українці їдуть до Польщі, щоб заробити грошей на оплату комунальних послуг олігархам, бо працюючи в Україні на цих олігархів на оплату комунальеих послуг заробити не можуть.
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01.02.2021 15:39 Відповісти
В Польше олигархов типа нет (по мнению люмпенов) а коммуналка выше. Как так?
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02.02.2021 10:56 Відповісти
Назови хоть одного Польского олигарха, и процент коммунальных услуг по отношению к среднему доходу Поляка, сравни со своим пензенским.
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02.02.2021 13:53 Відповісти
назви мені достовірний середній прибуток українця. Після цього, можно буде перейти до пшека.
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02.02.2021 16:48 Відповісти
По пятому каналу говорили шо в Польшу турысты едуть, а не заробитчане.
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02.02.2021 13:03 Відповісти
гоменцоФФи знайдуть методи витянути їх з кишень громадян найсправедливішими у світі тарифами ... не переживайте
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01.02.2021 19:49 Відповісти
порадуемся за евроэкономику!)
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01.02.2021 20:17 Відповісти
Хоть кто то работает, и зарабатывает, можно только порадоваться.
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02.02.2021 13:54 Відповісти
с них нужно взять нологи !
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02.02.2021 16:29 Відповісти
 
 