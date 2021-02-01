Объем денежных переводов заробитчан за год вырос до рекордных $12,1 миллиарда, – НБУ

В 2020 году объем денежных переводов вырос на 1,7% – до рекордных $12,1 млрд.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Украины (НБУ), передают Українські новини.

"За январь-декабрь 2020 объем денежных переводов вырос на 1,7%, или $200 млн, до $12,1 млрд, по сравнению с 2019 годом ($11,9 млрд)", – сказано в сообщении. .

Объем денежных переводов трудовых мигрантов в Украину из-за границы в декабре составил $1,3 млрд, что на 3,5%, или на $38,2 млн, больше, чем в декабре 2019 ($1,09 млрд).

В 2020 году по неформальным каналам в Украине было переведено $4,7 млрд, что на $1,2 млрд меньше, чем за аналогичный период прошлого года ($5,8 млрд).

Напомним, по данным НБУ, в 2019 году объем денежных переводов трудовых мигрантов в Украину составил $12,02 млрд, что на 8,2%, или на $906 млн выше аналогичного показателя за 2018 год.