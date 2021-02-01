Объем денежных переводов заробитчан за год вырос до рекордных $12,1 миллиарда, – НБУ
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В 2020 году объем денежных переводов вырос на 1,7% – до рекордных $12,1 млрд.
Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Украины (НБУ), передают Українські новини.
"За январь-декабрь 2020 объем денежных переводов вырос на 1,7%, или $200 млн, до $12,1 млрд, по сравнению с 2019 годом ($11,9 млрд)", – сказано в сообщении. .
Объем денежных переводов трудовых мигрантов в Украину из-за границы в декабре составил $1,3 млрд, что на 3,5%, или на $38,2 млн, больше, чем в декабре 2019 ($1,09 млрд).
В 2020 году по неформальным каналам в Украине было переведено $4,7 млрд, что на $1,2 млрд меньше, чем за аналогичный период прошлого года ($5,8 млрд).
Напомним, по данным НБУ, в 2019 году объем денежных переводов трудовых мигрантов в Украину составил $12,02 млрд, что на 8,2%, или на $906 млн выше аналогичного показателя за 2018 год.
Будь ласка, зачекайте...
Уехавшим приходится спонсировать страну из за рубежа , а они еще хотели с них проценты за это снимать , бо жадность зашкаливает ...
Если бы не они , хер вам а не 12млрд $ и сосали бы тут большой и толстый .
Мають пенсіонери сім дітей і усі по білій працюють, нехай хоч 20к пенсію отримують, не шкода, заслужили. Помруть батьки - перекинути ці кошти на накопичення вже самими цим дітям, а мають хитро.пих, що працюють нелегально, або фігню платять - най "черенок " смокчуть...
Я написав про базовий принцип, який вважаю вершиною справедливості, а його впровадження у життя потребує механізмів. Це вже робота для держави.
https://censor.net/ru/news/3245496/ukraina_ojidaet_poluchit_ot_mvf_22_mlrd_v_2021_godu_glava_nbu_shevchenko
А теперь сравните кто больше поддерживает Государство. 12.1 лярд Заробитчане или же Кредит от МВФ 2.2 лярда.
Думай-те...
Пенсія - накопичення людини - ВИКЛЮЧНО при накопичувальній пенсійній системі, а у нас СОЛІДАРНА! У нас пенсія, це податки працюючих, які утримують пенсіонерів, які у свою чергу нічого собі не накопичили, бо так само утримували попереднє покоління.
Ти реально вважаєш, що з придбаного на ринку щось іде на ПДВ? Чи ти сліпий і не бачиш, що купуєш? Це контрабанда! Ніяких білоруських, польських, італійських і т.п. продуктів та товарів в Україну не завозили (офіційно) а ти їх купуєш. Купуєш шубу, завезену як гуманітарку або секенд, запчастини до авто, ПММ, що Медвдечуть тисячами тон пре сюди контрабандою і т.п.
Купил продукты УКРАИНСКОГО производства или же расфасовка.
И того в чеке цена 75грн + 15грн ПДВ
Я не говорю про рынки других людей которые выживают, ведь опять же таки она платят коммуналку и ходят в такие же магазины ПРОДУКТОВЫЕ что и все (АТБ АШАН МЕТРО и тд.)
И покупают там, тратят деньги на ЕДУ. И уже опять сюда вбивается НДС ведь без кассового аппарата не сможет работать ни одна крупная сеть. Или же они все в темную работают ?
И даже если и с Зарубежных товаров ввезенных без НДС и проданных, человек возьмет деньги и пойдет купит себе ПОЕСТЬ и с ЭТОЙ покупки заплатит опять же таки НДС. В итоге оплатит не дважды НДС а один раз. Согласен для некоторых людей эта схема лишает их дохода... И где это у нас солидарная пенсия ? У моей родственницы более 40 лет стажа на тяжелой работе, ветеран труда, войну застала маленькой и 5 лет бегала оббивала разные структуры что бы ей добавили немного пенсии. В Итоге имеем 2800грн пенсия.
А некоторые люди толком нихера не далали, можно сказать Х.. пинали на своей так называемой работе, и уже имеют возможность в 45 выйти на пенсию и получать более 20000грн. Солидарность ? Нет не слышали...
Щодо пенсії. Ви не плутайте "справедливість" із "солідарністю". Перші 15 років незалежності на пенсію можно було піти із трудовим стажем аж в 5!!! років. Мільйони пенсіонерів, за півтора десятки років отримали право на пенсію і близько не маючи стажу, який вимагається зараз. Саме тому, що на одну вашу "родственніцу" приходяться декілька пенсіонерів із трудовим стажем 5-10 років, вона стільки і має. Точніше навіть не тому, а тому, що її діти та онуки не сплачують податки.
Щодо ПДВ, то у нас пенсії не єдиний вид видатків. У нас по Закону "безкоштовні" медицина і освіта і туди витрачають мільярди податків, дороги, армія, поліція, енергоресурси та транспорт нижчі за собівартість. Це усе компенсується податками. А от на солідарну пенсію мають йти податки із зарплати, а не ПДВ, Тому, коли я пишу про - винуваті у розмірі ваших пенсі ваші діти, я нічого не вигадую. Той факт, що у ПФ діра в бюджеті розміром майже у його половину і ми напряму її закриваємо з держбюджету (тобто податками і ПДВ у т.ч.) це як раз таки не доказ вашої правоти, а показник маразму, до якого нас довели ці довбані соціалісти і популісти.
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Розкажіть мені про ПДВ, сплачене із цього ПММ? так ото ж...
Якщо в Україні витратили 12 млрд долларів (а це не вся сума. Значну частину привезли в кишенях), то приблизно третина з них пішла в податки. Всього виходить якраз бюджет пенсійного фонду.
Без грошей заробітчан Україна банкрут, а пенсіонери відповідно взагалі без пенсій. На початку 2004 року у моєї бабусі пенсія була близько 25 долларів. І це були вже відносно нормальні часи.