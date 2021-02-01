Шмыгаль допустил возможность ослабления карантина в отдельных регионах

Кабинет министров рассматривает возможность перехода к адаптивному карантину, в отдельных регионах есть предпосылки для ослабления ограничений.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил во время совещания под председательством президента Владимира Зеленского, передает пресс-служба главы государства.

"Анализ показывает, что есть регионы, в которых возможно большее ослабление карантинных мероприятий – до уровня, который соответствовал желтой и зеленой зоне. Правительство планирует более детально изучить этот вопрос и принять соответствующее решение", – отметил Шмыгаль.

Премьер отметил, что впервые за долгое время число активных больных коронавирусом в Украине опустилось ниже 200 тыс, однако за прошедшую неделю выросло количество госпитализированных – 12,15 тыс. человек против 11,63 тыс. на позапрошлой неделе.

"На фоне снижения всех показателей подтверждается факт, что люди меньше обращаются к врачам и меньше делают ПЦР-тестов. Самостоятельно болеют дома, а обращаются к врачу и госпитализируются только в случае ухудшения состояния и тяжелой болезни", – добавил премьер.

Как сообщалось, после окончания локдауна по всей территории страны действуют ограничения, соответствующие "оранжевому" уровню. Премьер-министр Денис Шмыгаль еще на прошлой неделе заявлял, что Кабинет министров будет вводить карантинные ограничения для отдельных регионов в рамках "адаптивного карантина". Однако такое решение пока что не принималось.