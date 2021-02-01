Крупнейшие сети АЗС повысили цены на все виды топлива

Крупные сети АЗС за выходные с 29 января по 1 февраля повысили цены на бензины и дизельное топливо в пределах 0,2-1 грн за литр.

Об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

В частности, все виды топлива в сети WOG подорожали на 50 копеек: А-92 – до 28,99 грн/л, А-95 м до 29,99 грн/л, дизтопливо – до 28,99 грн/л.

На станциях Glusco бензины и дизельное топливо подорожали на 40 коп.: А-92 – до 25,75 грн/л, А-95 – до 27,75 грн, дизтопливо – до 26,75 грн за литр.

Топливо в сети Shell подорожало в среднем на 38 коп.: А-92 – до 26,57 грн/л, А-95 – до 28,24 грн/л, ДТ – до 27,32 грн/л.

Сети "Овис" и ZOG подняли стоимость топлива на 0,94-1 грн/л. Кроме того, на 50 копеек за литр подняла цены сеть "Рур Груп".

На заправках AMIC, "БРСМ-Нафта", UPG, "Параллель", SUN OIL, Motto, Mango и "Нефтек" цены на топливо выросли на 10-60 копеек за литр.

Так, 30 января крупнейшая консолидированная сеть группы "Приват" ("Авиас", ANP, "Укрнафта" и др. – всего 1 540 станций) подняла цены на бензин и дизельное топливо еще на 1 грн за литр: А-92 подорожал на АЗС сети до 23,95 грн, А-95 – до 24,95 грн, дизтопливо – до 25 грн за литр. Это второе повышение цен в сети "Привата" на прошлой неделе.

В итоге средняя цена по стране бензина А-92 1 февраля составила 25,43 грн/л, А-95 подорожал до 26,47 грн/л, дизтопливо – до 25,86 грн/л. Таким образом, средний рост цен за выходные составил по Украине 53 коп./л.

Кроме того, за выходные средняя цена на автогаз в сетях АЗС выросла еще на 6 копеек – до 13,19 грн/л.

В частности, в сетях WOG и ОККО продукт подорожал на 4 коп. и 7 коп. – до 13,98 грн/л и 13,93 грн/л соответственно.

Консолидированная сеть "Привата", владеющая самым большим количеством газовых модулей, в среднем повысила цены на 5 копеек – до 12,48-12,51 грн/л. Самое большое повышение цен в этой сети зафиксировано в Волынской, Закарпатской, Полтавской и Житомирской областях, где стоимость автогаза выросла на 20 коп./л. В некоторых других регионах цена выросла на 10 коп./л.

Сети "БРСМ-Нафта" и Shell в среднем подняли цены на 14 и 6 коп./л – до 13,32 и 13,31 грн/л соответственно.

На 10 коп./л также цены выросли на станциях Glusco, KLO, "Автотранс", "UPG", "Нефтек", Marshal и "Овис".

Такие сети как AMIC, "Авантаж 7", SUN OIL, Mango, Motto и др. повысили цены на автогаз на 5-20 коп./л.