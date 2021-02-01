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Кабмін (7236) опалення (485) електроенергія (2943) Електрика (1238)

Кабмин утвердил порядок выплаты компенсаций за отмену льгот на электроэнергию

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Кабмин утвердил порядок выплаты компенсаций за отмену льгот на электроэнергию

Кабинет министров на закрытом заседании в понедельник утвердил порядок выплаты компенсаций для населения, которое использует электроэнергию для отопления.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее постановление Кабмина №64 от 1 февраля обнародовано на официальном правительственном портале.

Согласно документу, компенсации вводятся только на первый квартала 2021 года в связи с отменой сниженных тарифов на электроэнергию для ряда категорий потребителей и не коснуться получателей субсидий.

Как пояснил премьер-министр Денис Шмыгаль, компенсация будет начисляться автоматически (на лицевые счета потребителей).

"Компенсации будут выплачиваться людям, дома которых оборудованы электроотопительными установками и у которых дома не газифицированы или не имеют централизованного теплоснабжения. Также компенсации будут выплачены многодетным, приемным семьям и детским домам семейного типа. В общем, это больше чем 600 тысяч украинских семей", – написал премьер на своей странице в сети Facebook.

Ранее президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в госбюджет на 2021 год о выделении средств на выплату компенсаций для населения, которое использует электроэнергию для отопления.

Как сообщалось, на финансирование этой бюджетной программы направлено 1,4 млрд грн за счет уменьшения на эту же сумму расходов, предусмотренных на выплату льгот и жилищных субсидий, на которую в госбюджете предусмотрено 36,6 млрд грн. Указанный закон Верховная Рада приняла 29 января.

Напомним, ранее НКРЭКУ и правительство отменили все льготы на электроэнергию, в том числе тариф в размере 0,9 грн/кВт-ч на первые 3000 кВт-ч в месяц для бытовых потребителей, использующих электроэнергию для отопления жилья.

Как пояснили в НКРЭКУ, это обусловлено тем, что 28 декабря 2020 года Кабинет министров утвердил новые тарифы на электроэнергию для населения, отменив сниженный тариф на первые 100 кВт-ч в размере 90 копеек. Таким образом, тариф на электроэнергию с 1 января 2021 года составит 1,68 грн за кВт-час, независимо от объема потребления. Очередное повышение тарифов возможно уже с 1 апреля следующего года.

Согласно оценкам экспертов Нацбанка, после этого счет в платежке за электричество для каждой семьи вырастет в среднем на 39,2%, что приведет к ускорению общей инфляции в 2021 году на 0,39 процентного пункта.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+2
Что можно сказать о шмыгалястых мошенниках и их "компенсации"... Много простых граждан могли себе позволить установить электрокотлы для отопления? И именно эта категория "беднейших" согласно решению ЗЕбилов с Грушевского подпадает под компенсационные выплаты... Ну таких откровенно наглых и абсолютно ссученых тварей в КабМине еще не было. Учитывая весь нынешний цинизм подобного решения нет смысла даже вспоминать о тех "богатеньких" гражданах, которые, дабы хоть как то сэкономить, прилагали колоссальные усилия чтобы уложиться в 100 кВт. Твари шмыгалястые ЗЕбильноубогие, отольется вам усердие по созданию условий для нашей "счастливой" жизни...
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01.02.2021 13:59
+1
А вы что думали что заживем иначе?
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01.02.2021 14:51
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Что можно сказать о шмыгалястых мошенниках и их "компенсации"... Много простых граждан могли себе позволить установить электрокотлы для отопления? И именно эта категория "беднейших" согласно решению ЗЕбилов с Грушевского подпадает под компенсационные выплаты... Ну таких откровенно наглых и абсолютно ссученых тварей в КабМине еще не было. Учитывая весь нынешний цинизм подобного решения нет смысла даже вспоминать о тех "богатеньких" гражданах, которые, дабы хоть как то сэкономить, прилагали колоссальные усилия чтобы уложиться в 100 кВт. Твари шмыгалястые ЗЕбильноубогие, отольется вам усердие по созданию условий для нашей "счастливой" жизни...
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01.02.2021 13:59 Відповісти
Не выдумывайте котлы для электоотопления в квартире не нужны а электопанели всегда были дешёвыми. Стоило это достаточно дешиво и значительная сумма из этого это оформление. Многие квартиры перешли на такое. В их постанове непонятно другое. Получается что за элэнергию оплачиваешь Ахмету или кому там ещё, а потом ещё ему из государства доплачивают покрайне мере так получается из приведенного в статье. А что получают бывшие льготники неясно.
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02.02.2021 10:57 Відповісти
Ви або не цікавились суттю справи, або свідомо маніпулюєте. Електрокотел або тепла підлога набагато дешевша система, ніж газовий котел з батареями. Не кажучи вже про настінні ел.панелі. Навіть враховуючи плату за дозволи. Тим більше що на перехід на ел.опалення давали пільгові кредити, аби лише люди відмовлялися від опалення газом. Мотивували це тим що власної дешевої електроенергіїї з АЕС достатньо, її не треба імпортувати як газ. Але так було поки при владі були Порошенко з Гройсманом. Зелена мерзота зупиняє атомні блоки натомість експортує електроенергію з Росії. і піднімає тарифи в три рази.
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05.02.2021 10:07 Відповісти
А вы что думали что заживем иначе?
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01.02.2021 14:51 Відповісти
Это ж какие расходы на отопление и освещение нового дворца у ах под Киевом....только два зимних сада сьедят всю пильгу...а остальное как?.....
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01.02.2021 15:54 Відповісти
"...компенсации вводятся только на первый квартала 2021 года..." Отыграются в следующем отопительном сезоне. Будет весело, надо закупать дровишки.
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01.02.2021 19:42 Відповісти
Красавцы. Льготные 100 кВт отменили зато тем кто отапливает електрокой котеджи дали льготы. Как всегда в нашей стране, е****ут самых нищих. Все как при парашенке, который с самых дешовых автомобилей драл растаможку в 5 раз больше чем за новые мерседесы.
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01.02.2021 19:42 Відповісти
Мені не зрозуміло кому було достатньо 100 кВт в місяць. В будь якому житлі є ел чайник потужністю 2-2,5 кВТ,мікрохвильовка 1.5, духовка 1,5-3, пральна машина 2-2.5, ел. бойлер 1-2, холодильник, телевізор, компютер і часто не один. В більшості сімей морозильна камера та кондіционер .Які там 100, якщо в 500 вбереш то добре. То в 60 роки можна було обійтись сотнею кіловатт Чи нас знову заганяють в ті часи.
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05.02.2021 10:26 Відповісти
Какая в селах у бабушек стиралка и компьютер или микроволновка? Что ты несешь? А теперь и тем более не будет. Вот именно что ето повышение тарифов ударит прежде всего по самым бедным тем кто каждую копейку считал. А тем кто отапливает коттеджи електрикой наоборот дают 3000кВт по льготному тарифу
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05.02.2021 10:35 Відповісти
І скільки тих відсталих бабусь що живуть самотньо по віддалених селах? Мої тесть з тещею, їм більше 75, живуть в задрипаному, що далі нікуди, селі на кордоні Миколаєвщини і кіровоградщини. Комп'ютера, автомата пралки щоправда немає , старенькою "Малюткою" користуються, а все інше є. І холодильник, і праска, і духовка, і ел.плитка. Ел.чайник та мікрохвильовка речі першої необхідності, вони ними користуються постійно. Телевізор ввімкнений, масляними батареями в міжсезоння гріються. А ще скільки всього у тестя і циркулярка - дрова на зиму різати і сварка. і насос що воду качає.
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09.02.2021 09:55 Відповісти
Купить твердотопливный котел - выгодный экономный вариант автономной и энергонезависимой системы отопления
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02.02.2021 06:16 Відповісти
«Слуги народу» зняли з себе руно, тепер бачимо, що це звичайні «ХОЛУЇ олігархів.
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02.02.2021 11:31 Відповісти
 
 