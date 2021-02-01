Профицит сводного платежного баланса в прошлом году сократился в 3 раза, – НБУ

Сводный платежный баланс Украины в 2020 году сведен с профицитом $2 млрд, что в три раза меньше, чем в 2019 году ($6 млрд).

Согласно предварительным данным Национального банка Украины, профицит текущего счета платежного баланса в 2020 году составил $6,6 млрд, тогда как в 2019 году был зафиксирован дефицит этого показателя в размере $4,1 млрд, передает Интерфакс-Украина.

При этом объем экспорта товаров и услуг в 2020 году сократился на 2% (в 2019 вырос на 6,3%) – до $45,2 млрд.

Как пояснил НБУ, динамика показателя обусловлена сокращением экспорта черных и цветных металлов – на 12,1% (в 2019 году – на 12,3%), машиностроительной продукции – на 1,5% (рост на 14,1%) и древесины и изделий из нее – на 1,1% (сократился на 9,4%).

В то же время вырос объем экспорта минеральных продуктов на 12,7% (рост в 2019 на 13,4%), в частности, руд – на 23,3% (на 18,5%), а также экспорта продуктов химической промышленности на 6,3% (сократился на 8,8%), продовольственных товаров – на 0,3% (рост на 19%) и промышленных изделий – на 3,5% (рост на 7,4%).

Отмечается, что по итогам 2020 года в номинальном измерении увеличился экспорт в страны Азии (на $3,1 млрд, или на 20,3%), тогда как экспорт в страны ЕС, Африки и в РФ снизился соответственно на $1,9 млрд (10,9%), $929 млн (18,7%) и $436 млн (16,5%). Таким образом, доля экспорта в страны Азии возросла до 40,5% (с 33% в 2019 году) в общем экспорте, а в страны ЕС, Африки и в РФ - снизилась соответственно до 33,8% (с 37,1%), 8,9% (с 10,8%) и до 4,9% (с 5,7%).

Импорт товаров в 2020 году сократился на 14,7% (в то время как в 2019 году он вырос на 7,7%) и достиг $51,5 млрд. Сокращение обусловлено падением энергетического импорта в 1,7 раза (в 2019 году – на 7,3%) и неэнергетического – на 8,1% (в 2019 году – рост на 12,3%), указал Нацбанк.

Уточняется, что в 2020 году упал импорт продукции машиностроения на 10,1% (в 2020 – рост на 21%), черных и цветных металлов - 14,1% (рост на 2,4%), продукции химической промышленности – на 1,8% (рост на 4,1%) и промышленных изделий – на 3,2% (рост на 20,5%).

Одновременно возрос импорт продтоваров на 13,4% (в 2019 году – на 13,5%), а также древесины и изделий из нее – на 7,5% (сократился на 5,1%).

По итогам января-ноября 2020 года больше всего в номинальном значении сократился импорт из РФ (на $2,4 млрд, или в 1,6 раза) и из стран ЕС (на $1,6 млрд, или на 7%). При этом доля России в общем импорте уменьшилась до 8,4% (с 11,3% по итогам 2019 года), тогда как доля ЕС возросла до 41,2% (с 37,8%).

Импорт из стран Азии за этот период также сократился на $859 млн (или 5,6%), однако их доля в общем импорте возросла до 27,9% (с 25,2% за 2019 год).

Согласно отчету, профицит торговли услугами в прошлом году увеличился в 2,6 раза к 2019 году – до $4,6 млрд вследствие значительного преобладания темпов сокращения импорта услуг (в 1,5 раза – до $10,8 млрд) над темпами снижения экспорта (на 11,6% – до $15,4 млрд).

НБУ поясняет, что снижение импорта услуг произошло на фоне сокращения расходов лиц, путешествующих за границу и краткосрочных мигрантов в 1,8 раза, а также в связи с уменьшением транспортных (в 1,4 раза) услуг и платы за использование интеллектуальной собственности (на 18,3%). Сокращению экспорта услуг способствовало снижение расходов лиц, путешествующих по Украине (в 4,6 раза) и транспортных услуг (в 20,2%), при этом продолжил рост экспорт компьютерных услуг (на 20,4%).

Согласно данным Нацбанка, профицит баланса первичных доходов в 2020 году увеличился в 2,4 раза г/г – до $4,7 млрд за счет преобладания темпов снижения выплат по доходам от инвестиций (в 1,4 раза) над темпами сокращения поступлений по статье "оплата труда" (на 5,3%).

Кроме того, как сообщил центробанк, выплаты дивидендов выросли на 22,7% и превысили объем чистой прибыли предприятий с прямыми инвестициями, что обусловило формирование отрицательных реинвестируемых доходов на уровне $1,2 млрд (в 2019 году – $3,3). В то же время, профицит баланса вторичных доходов составил $3,6 млрд (в 2019 году – $6,5 млрд).

По данным НБУ, чистое кредитование внешнего мира в 2020 году (суммарное сальдо текущего счета и счета операций с капиталом) возросло в 1,6 раза и составило $6,6 млрд (в 2019 году – $4,1 млрд), в том числе в декабре 2020 года этот показатель сократился в 22,5 раза – до $98 млн (в декабря 2019 года – $2,2 млрд).

В отчете указывается, что отток капитала по финансовому счету в 2020 году (чистые заимствования) составил $4,6 млрд, тогда как за 2019 год Нацбанк зафиксировал приток капитала в размере $10,1 млрд. Указывается, что такая динамика обусловлена чистым оттоком по операциям частного сектора.

В том числе, за декабрь 2020 года чистый приток средств по финсчету составил $2,7 млрд, что в 2,5 раза больше, чем в прошлом году (приток $1,1 млрд).

При этом приток по операциям госсектора сократился в 7,5 раза по сравнению с 2019 годом и составил $691 млн, что обуславливалось чистым привлечением кредитов от международных партнеров ($1,3 млрд), чистыми поступлениями по ОВГЗ ($876 млн), выкупом на открытом рынке госдеривативов ($329 млн) и чистыми выплатами нерезидентам по ОВГЗ ($1,2 млрд).

В декабре чистый приток средств по операциям государственного сектора составил $2,4 млрд (в декабря 2019 года – $700 млн) за счет привлечений кредитов от ЕС и Всемирного банка на сумму $1,4 млрд, чистых поступлений по ОВГЗ на сумму $ 670 млн и чистой покупки нерезидентами ОВГЗ на сумму $373 млн.

По данным НБУ, чистый отток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в 2020 году составил $420 млн, в то время как чистый приток в 2019 году составил $5,2 млрд, в том числе отрицательные реинвестированные доходы ($1,2 млрд), инвестиции в акционерный капитал (кроме реинвестирования доходов) уменьшились до $833 млн ($1,0 млрд за 2019), а чистые привлечения по кредитам прямого инвестора – до $226 млн по сравнению с $924 млн за 2019 год.

Чистое увеличение внешней позиции банковской системы (без учета ПИИ) в 2020 году составило $1 млрд. Динамика этого показателя обусловлена выплатами по ранее размещенным еврооблигациям $917 млн, ростом внешней позиции по статье "валюта и депозиты" на $978 млн, чистым уменьшением внешней задолженности по кредитам и займам на сумму $81 млн, чистой покупкой банками ценных бумаг нерезидентов на сумму $70 млн.

Чистое увеличение внешней позиции реального сектора (без учета ПИИ) по итогам 2020 года составило $3,7 млрд ( в 2019 году снижение на $3,7 млрд) и обуславливалось увеличением объемов наличной валюты вне банков на $5,5 млрд, сокращением внешней задолженности по кредитам и займам (на $221 млн), ростом внешней задолженности по торговым кредитам (на $1,9 млрд), а также чистыми поступлениями от размещения еврооблигаций (на а $365 млн).

В целом чистый отток по операциям частного сектора (вместе с ошибками и упущениями) составил $5,3 млрд (в 2019 году чистый приток составил $4,8 млрд).

По данным НБУ, в декабре 2020 года профицит сводного платежного баланса составил $2,8 млрд, что на 15,2% меньше, чем в декабре 2019 года ($3,3 млрд),

Согласно данным НБУ, по состоянию на 1 января 2021 года объем международных резервов Украины составлял $29,1 млрд, что обеспечивает финансирование импорта будущего периода в течение 4,8 месяцев.