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IKEA открыла первый магазин в Украине

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IKEA открыла первый магазин в Украине

Шведская компания IKEA, крупнейший в мире ритейлер мебели и товаров для дома, 1 февраля открыла первый магазин городского формата площадью 5 тыс. кв. м в Украине в торгово-развлекательном центре Blockbuster Mall по просп. Степана Бандеры, 36, в Киеве.

Об этом говорится в сообщении компании.

В магазине доступны около 2 тыс. наименований товаров, еще 3 тыс. артикулов крупногабаритной продукции доступны на сайте интернет-магазина. Кроме того, торговая точка в ТРЦ Blockbuster Mall также включает пункт выдачи онлайн-заказов и почтомат, передает Интерфакс-Украина.

Вход посетителей в магазин осуществляется после регистрации по номеру телефона через QR-код и получения SMS-подтверждения. После получения кода в сообщении в течение 15 минут можно войти в магазин.

Компания предпринимает строгие меры безопасности – в магазине разрешается находиться только в масках и одновременно не более 500 человек, уточняется в сообщении. Кроме того, на территории магазина проводится температурный скрининг посетителей и дезинфекция помещений.

Юридическим сопровождением открытия физического магазина IKEA в столице занимался киевский офис компании Baker McKenzie.

Ранее в мае 2020 года состоялся официальный запуск интернет-магазина IKEA в Украине параллельно с пунктами выдачи в киевском ТЦ (Auchan Rive Gauche) и ТЦ Metro Cash & Carry. В декабре 2020 года открылся третий пункт выдачи в ТРЦ Lavina Mall.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Интерфакс-Украина


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Топ коментарі
+10
И Адрес магазина ПРАВИЛЬНЫЙ!!!!
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01.02.2021 14:08
+7
Це добре. А то через перекупів з Польщі брати - напряжно.
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01.02.2021 13:51
+5
ждем выступления гнусавого про героические усилия в поисках инвесторов и их нянь.
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01.02.2021 14:36
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Це добре. А то через перекупів з Польщі брати - напряжно.
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01.02.2021 13:51 Відповісти
И Адрес магазина ПРАВИЛЬНЫЙ!!!!
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01.02.2021 14:08 Відповісти
ждем выступления гнусавого про героические усилия в поисках инвесторов и их нянь.
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01.02.2021 14:36 Відповісти
не, это педалика пиар
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01.02.2021 16:27 Відповісти
забудь о ценах Польши в Украине. они будут как минимум на 50% выше.
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01.02.2021 16:27 Відповісти
IKEA , это хорошо.
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01.02.2021 16:08 Відповісти
Нда.... конечно скажут, что это новые инвесторы пришли.... (работа ОП) ....и это грустно будет и смешно....
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01.02.2021 16:10 Відповісти
вообще не понимаю беготни за этим мебельным магазином, прямо таки не магазин а МВФ приезжает. Если им выгодно тут работать - они придут без уговоров и обласкиваний. А если нет и они даже не пытаются - то и ***** их тут не видали. Тем более что цены в украинской Икее выше чем в Польше и даже Рашке. И пусть эти задроченные шведы расскажут нам тут басни про инвестклимат. В Рашке им почему то денежки не воняют плохим инвестклиматом
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01.02.2021 18:02 Відповісти
Ну это не совсем мебельный магазин.
А бизнес бизнеса это бизнес.
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01.02.2021 23:31 Відповісти
Ціни однакові

TEODORES ТЕОДОРЕС Стул, белый - 2 199 р.

TEODORES ТЕОДОРЕС Стілець , білий - 799 грн.
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02.02.2021 10:38 Відповісти
выбор небольшой и всё дорого. Гора родила мышь!
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01.02.2021 18:20 Відповісти
Адрес хороший. Значит и бизнес пойдет)
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01.02.2021 19:19 Відповісти
После первого посещения IKEA, второе посещение выглядело так - НИЧЕГО НЕ КУПЛЮ ЛИШНЕГО ПО ЛЮБОЙ ЦЕНЕ. Но маркетологи победили.
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01.02.2021 23:36 Відповісти
ИКЕА очень долго не пускали на украинский рынок.
Хотелось бы услышать фамилии этих чиновников в СМИ и иметь ток шоу на эту тему,
Бо какие то козлы, коррупционеры не пускают в Украину нормалтнве товары
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02.02.2021 11:22 Відповісти
А при сивом ссали шведы. Знали, что на взятках разорятся.
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02.02.2021 12:13 Відповісти
IKEA - это самая "белая" из всех "белых" компаний. У них внутренние протоколы безопасности такие, что Transparency International нервно курит в сторонке. Именно поэтому они долго не могли открыться в Украине. Куда не сунуться - везде намеки на взятки/откаты. Прежде чем купить землю под строительство или что-то взять в аренду, они несколько месяцев проверяют партнера по всем базам. При малейшем сомнении - отказываются от сделки. У нас что не земельный участок - криминал. Если аренда, то мутные схемы платежей, да и цены на аренду не адекватные.
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02.02.2021 12:49 Відповісти
 
 