Мариупольский морской порт увеличил перевалку зерновых на 17%

Мариупольский морской порт (Донецкая область) в 2020 году увеличил перевалку зерновых грузов на 16,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 622,8 тыс. тонн.

Cогласно данным госпредприятия "Мариупольский морской торговый порт", в 2020 году выросла перевалка пшеницы на 4,6% – до 372,1 тыс. тонн, подсолнечного шрота – на 26,4%, до 174,9 тыс. тонн, ячменя – в 3,2 раза, до 63,7 тыс. тонн, гороха – в 3,4 раза, до 4,8 тыс. тонн, передает Интерфакс-Украина.

При этом перевалка семян рапса снизилась на треть – до 7,3 тыс. тонн, а сорго и сочевица в минувшем году не перевозились.

Согласно данным ГП "Администрация морских портов Украины", морские порты Украины в 2020 году обработали 158,86 млн тонн грузов, что практически равно показателю за 2019 год, из которых перевалка зерновых составила 48 млн тонн, снизившись за год на 12,1%.

Мариупольский морской порт входит в число крупнейших портов Украины. Его мощности позволяют переваливать свыше 17 млн тонн грузов в год. Порт круглогодично открыт для захода судов длиной до 240 м и осадкой до восьми метров. Его площадь составляет 68 га, длина причальной линии – 3,9 км при 18 причалах. В 2019 году ММТП перевез суммарно 6,484 млн тонн грузов, что на 10% больше показателей 2018 года.