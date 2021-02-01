"Укроборонпром" впервые провел аудит по международным стандартам финансовой отчетности
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Государственный концерн "Укроборонпром" впервые за свою историю провел аудит комбинированной отчетности по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2018 год.
Об этом говорится в сообщении концерна.
Сообщается, что первая комбинированная финансовая отчетность в соответствии с согласованным графиком подготовлена и направлена аудитору - компании Baker Tilly Украина.
Аудит комбинированной отчетности состоял из двух этапов. Первый этап предусматривал проверку финансовых отчетностей 13 предприятий, представляющих общественный интерес (подпадают под критерии обязательного аудита отчетности в соответствии с законом "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине") за 2019 год. Второй - аудит комбинированной финансовой отчетности "Укроборонпрома" за 2018-2019 годы.
По итогам первого этапа аудиторы выпустили 11 отчетов с оговоркой, один отказ от предоставления мысли и одно отрицательное мнение. Выявлено, что учет на уровне предприятий был некорректный еще до внедрения МСФО и не был откорректирован при внедрении этих стандартов.
По оценкам специалистов концерна, из 24 основных ошибок только 4 касались именно перехода на международные стандарты, а другие - национальных положений (стандартов) бухгалтерского учета (НСБУ). На некоторых предприятиях отсутствовали учетные данные или документы, подтверждающие отдельные операции.
Результаты аудита и ошибки пока обсуждаются с руководством предприятий концерна, и формируется детальный план исправлений. Команда "Укроборонпрома" тщательно анализирует проблемы и консолидирует типичные из них, чтобы минимизировать дальнейшую потребность во внешних консультантах. Ожидается, что как минимум 50% выявленных ошибок будут исправлены во время представления отчетности 2020 года.
Первая часть второго этапа закончилась 29 декабря 2020 год выпуском отчета аудитора за 2018 год с отрицательной мнением.
"Этот глобальный аудит стал первым за все время работы "Укроборонпрома". Мы подтвердили свою приверженность к изменениям: создана система, которая в дальнейшем позволит качественно готовиться к аудитов и проходить их с положительным результатом уже в условиях корпоратизации. Это улучшит уровень нашей прозрачности и инвестиционной привлекательности. Наша цель - выйти на немодифицированные (без оговорок) аудиторские отчеты по всем вновь отраслевых холдингах через три-пять лет", - отмечает генеральный директор концерна Юрий Гусев.
Наблюдательный совет "Укроборонпрома" уже утвердил проведение аудита за 2020-2021 годы с учетом того, что 2021 может стать годом создания новых отраслевых холдингов. Имеющиеся базы данных уже учитывают потребность в консолидированной отчетности, продолжается работа по созданию единого плана счетов и единой бухгалтерской политики.
Для обеспечения качества отчетности в текущем году планируется обратить особое внимание на предприятия концерна, которые работают по НСБУ. Требования к аудиторам, которые проверяют их финансовую документацию, будут повышены.
Кроме этого, вскоре в "Укроборонпроме" намерены создать фундамент для единой системы консолидации и анализа, которую планируется реализовать при наличии финансирования и внедрить систему внутреннего контроля. Она станет важной частью трансформации концерна, обеспечит качество подготовки отчетности, предоставит аудиторам возможность проводить все процедуры и выдавать отчеты без оговорок, а также существенно уменьшит стоимость аудита и связанных процедур в будущем.
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