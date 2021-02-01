Минфин получил на согласование только 222 из 511 бюджетных программ. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 29 января 2021 из 511 бюджетных программ, требующих утверждения паспортов в текущем году, в Министерство финансов на согласование поступило 222, в том числе от министерств 157 паспортов, других главных распорядителей средств государственного бюджета - 65.

Об этом говорится в сообщении Минфина.

Главные распорядители разрабатывают проекты паспортов бюджетных программ и подают их на согласование в Минфин в течение 30 дней после вступления в силу закона о государственном бюджете Украины.

Паспорта бюджетных программ главным распорядителям необходимо утвердить до 14 февраля этого года.

Соблюдение срока утверждении паспортов бюджетных программ позволит главным распорядителями обеспечить своевременное выполнение задач, определенных стратегическими и программными документами, и реализацию их бюджетных программ в 2021 году.