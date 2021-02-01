Страны G7 разочарованы состоянием борьбы с коррупцией в Украине, – посол Франции

Франция, а также другие страны G7 ("большой семерки") разочарованы состоянием борьбы с коррупцией в Украине.

Об этом сообщил посол Франции в Украине Этьен де Понсен в интервью Интерфакс-Украина.

"Я должен подчеркнуть свое разочарование. И это не только мое разочарование, не разочарование Франции - это разочарование стран G7. Думаю, вы следите за нашими твитами. Понятно, что мы разочарованы ситуацией, особенно когда речь идет о конфликте вокруг Конституционного суда. Также очевидно, что мы считаем постановление от 27 октября (2020 года) серьезным препятствием для борьбы Украины с коррупцией, поскольку некоторые важные аспекты законодательства оказались под угрозой. Были, например, удалены положения об уголовной ответственности за неправдивое электронное декларирование, и то, что определяет полномочия Национального агентства по предотвращению коррупции. Мы обеспокоены и пока не видим достаточного прогресса", - сказал де Понсен.

Как отметил дипломат, причинами неуспешной борьбы с коррупцией в Украине является наличие заинтересованных кругов, нехватка правовых инструментов для продвижения реформ и правовой экспертизы.

"Думаю, на то есть много причин. Вероятно, есть сильные заинтересованные круги, и отстранить тех, кто поставил на карту, сложно. Также, вероятно, не хватает правовых инструментов для продвижения реформ и есть недостаток правовой экспертизы. Например, когда разрабатываются законы, они недостаточно хорошо составлены, чтобы пройти через экспертизу Конституционного суда. Не хватает технических деталей, и мы готовы оказать юридическую поддержку. В любом случае вывод заключается в том, что на данный момент ситуация неудовлетворительна", - подчеркнул де Понсен.

На вопрос о том, кто несет ответственность за отсутствие прогресса в реформах, посол сказал, что это некоторые игроки судебной системы и некоторые олигархи.

"Я не хочу ввязываться в поиск виновных. Но я бы сказал, что некоторые игроки судебной системы и некоторые олигархи являются главными препятствиями на пути реформ на данный момент. Очень сложно реформировать страну, если у вас нет чистой судебной системы. Я действительно думаю, что президент Зеленский искренне убежден в необходимости реформ и что он настаивает на этом направлении. Но есть очень большие препятствия", - отметил он.

Дипломат подчеркнул, что для выхода из этого кризиса Украине нужна очень сильная политическая воля, очень сильная поддержка Верховной Рады, поддержка международного сообщества, в частности G7 и ЕС.

"Мы будем поддерживать, например, отборочную комиссию. Мы готовы предоставить международных экспертов для участия в этих комиссиях, для отбора компетентных и этически адекватных судей, прокуроров. Мы готовы предоставить техническую экспертизу, о которой я упоминал ранее, и оказать эту поддержку. Если все это сложить вместе - политическую волю сверху, политическую поддержку Рады - все может измениться в правильном направлении. Нам нужен новый толчок для подкрепления усилий, это ясно", - констатировал де Понсен.