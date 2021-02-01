Некоторые морпорты ограничили операции с зерновыми грузами из-за дождя, – АМПУ

Из-за дождя порты "Измаил", "Черноморск", "Одесса", "Ольвия", "Рени", "Херсон" и "Пивденный" по состоянию на утро 1 февраля ограничили операции с зерновыми.

Об этом говорится в сообщении Администрации морских портов Украины.

По данным диспетчерской службы АМПУ, устье "Быстрое", Бугско-Днепровско-лиманский канал и Херсонский морской канал открыты.

Согласно информации Укргидрометцентра, 1 февраля в большинстве северных, центральных, Харьковской, Одесской, Николаевской областях будет падать значительный снег (прирост снежного покрова на 5-10 см), днем в Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской и южных областях будет наблюдаться снег с переходом в дождь, гололед, налипание мокрого снега, порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).