"Укрпошта" объявила поиск партнера для строительства автоматизированного сортировочного центра

Национальный почтовый оператор "Укрпошта" начал поиск партнера, с которым будет заключен договор аренды первого сортировочного центра под Киевом.

Об этом говорится в сообщении компании.

"Проект по модернизации логистической сети "Укрпошты" наконец получает физические очертания и четкие дедлайны. Первой ласточкой ее большой реорганизации и автоматизации сортировки посылок станет возведение сортировочного центра на левом берегу Киева. И нам для этого нужен надежный партнер. Для обеспечения прозрачного и эффективного использования средств компании-партнера будем выбирать на ProZorro. Хотя закон о закупках не предусматривает проведения именно этих торгов на площадке. Сейчас проводим исследования рынка, чтобы сформулировать четкие требования и согласовать все технические детали перед запуском тендера. Приглашаем к участию всех потенциальных партнеров, имеющих опыт реализации таких масштабных проектов и желание приобщиться к первому за 40 лет строительства в "Укрпоште", - отметил генеральный директор Игорь Смелянский.

Для проведения предварительного анализа рынка "Укрпошта" будет рассматривать предложения только тех участников, которые будут отвечать базовым квалификационным критериям. В частности, будут источники финансирования на сумму не менее $10 млн без НДС. А также земельный участок на расстоянии не более 20 км от границы Киева площадью не менее 8 га, имеющий любое назначение, кроме сельскохозяйственного или рекреационного но не находиться в санитарной зоне и не имеет каких-либо судебных обременений.

Более подробно ознакомиться с квалификационными критериями, проектом технического задания и договора и другой тендерной документацией можно здесь.

Для быстрой обработки предложений рынка создан открытый реестр вопросов и ответов участников по документации и процесса предстоящего тендера "Укрпошты".

Результатом обработки предложений рынка станет пакет тендерной документации, который обеспечит открытую международную конкуренцию, равные условия для всех участников, справедливость и прозрачность процесса, выбор экономически выгодного предложения.

Следующим этапом обработки предложений будет встреча с участниками рынка, которые соответствуют базовым квалификационным критериям.

Как сообщалось, в рамках стратегии модернизации "Укрпошта" привлекла около 100 млн евро для строительства автоматизированных сортировочных хабов, региональных депо и закупки автомобилей для передвижных отделений. В частности, проект модернизации логистической сети оценивается в 60 млн евро. Соответствующие соглашения были заключены осенью 2020 при участии "Укрпошты", Министерства инфраструктуры Украины и этих международных финансовых учреждений. Проект модернизации логистической сети разработан совместно Укрпочтой и PricewaterhouseCoopers (PwC) в 2019-2020 годы. В рамках которого будет построено 7 автоматизированных сортировочных центров и 62 полуавтоматизированных депо. Планируется построить сортировочные центры по модели Build-to-Suit, а также приобрести, смонтировать и ввести в эксплуатацию сортировочное оборудование для этих объектов.