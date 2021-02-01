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Новая греческая авиакомпания запустит два маршрута из Италии в Украину

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Новая греческая авиакомпания запустит два маршрута из Италии в Украину

Новая авиакомпания Lumiwings планирует запустить сразу два маршрута в Украину в летнем сезоне 2021 года.

По данным компании TAL Aviation Group, которая будет представлять интересы авиаперевозчика в Украине, в июне он начнет летать из Форли и Перуджи в Одессу, передает avianews.com.

Рейсы запланированы два раза в неделю: по понедельникам и пятницам.

Также авиакомпания планирует полететь из Форли и Перуджи в региональные аэропорты Румынии, Польши и столицу Чехии Прагу.

На сайте Lumiwings указано, что продажа билетов будет открыта вскоре. В цену перевозки будет включена ручная кладь 8 кг и одно место багажа с весом до 23 кг.

Сейчас парк авиакомпании состоит из одного самолета Boeing 737-300 1991 года выпуска с регистрацией SX-LWA, который рассчитан на перевозку до 139 пассажиров. Авиакомпания создана в Греции, и ранее выполняла рейсы по заказу других авиаперевозчиков.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  avianews.com


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