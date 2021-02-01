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НАБУ расследует хищение 600 миллионов на закупках "Энергоатома" (обновлено)

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НАБУ расследует хищение 600 миллионов на закупках

Национальное антикоррупционное бюро расследует возможное хищение 600 млн грн на закупках "Энергоатомом" оборудования у "прокладок". Также в деле речь идет о покушении на хищение еще 247 млн грн. Тогда техническую комиссию при тендерном комитете возглавлял Петр Котин, который с 2020 года возглавляет весь "Энергоатом".

По данным следствия, в 2018-2019 годах должностные лица "Энергоатома", злоупотребляя своим служебным положением и нарушая закон "О публичных закупках" при проведении тендеров заключили с рядом фирм контракты на закупку оборудования для АЭС Украины по ценам, завышенным на 600,08 млн грн, пишут Наші гроші.

Речь идет о фирмах Dimida Sp.z.o.o. (Польша), TES Vsetín s.r.o. (Чехия), Universal Baltic Group OÜ (Эстония), Diakont s.r.l. (Италия), I&C Energo a.s. (Чехия) и ES Group Europe s.r.o. (Чехия).

По мнению следователей, преступление совершено по предварительному сговору с лицами, которые влияют на управление и деятельность этих фирм. Оно квалифицирован как "присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах" по ч. 5 ст. 191 УК.

Также следствие установило, что летом-осенью 2018 года служащие "Энергоатома" в сговоре с фирмами Dimida и VJ Trgovina In Storitve, d.o.o. (Хорватия) объявили тендеры по запчастей к дизель-агрегатов 12ZV40/48 для Южно-Украинской АЭС. Ожидаемая стоимость закупок была завышена. Затем они способствовали победе Dimida, но в тендерах принял участие и победил производитель "Wartsila France SAS" (Франция), что не зависело от их воли. Поэтому они не смогли заключить контракт с Dimida по завышенным на 247,33 млн грн ценам. Это квалифицировано как законченное покушение на преступление по той же статье.

С мая 2018 году до сентября 2019 года техническую комиссию при тендерном комитете "Энергоатома" возглавлял нынешний временно исполняющий обязанности президента "Энергоатома" Петр Котин. В частности, эта техническая комиссия под его председательством рассматривала тендерные предложения на тендерах по:

  • дополнительной ячейке РДЭС системы аварийного электроснабжения энергоблока №4 Ривненской АЭС, где победителем стала ES Group Europe (462,79 млн грн)
  • оборудованию для подстанции 35/6 кВ для Южно-Украинской АЭС, где победителем стала I&C Energo (336,8 млн грн)
  • оборудованию к крану мостового для энергоблоков №1-2 Ривненской АЭС, где победителем стала Diakont (188,9 млн грн)
  • аккумуляторным батарям для Запорожской, Ривненской, Южно-Украинской АЭС, где победителем стала Dimida (110,39 млн грн)
  • выключателям элегазовым 750 кВ для Запорожской и Хмельницкой АЭС, где победителями стали Universal Baltic Group и VJ Trgovina In Storitve (76,56 млн грн)
  • системк возбуждения турбогенератора для Ривненской АЭС, где победителем стала TES Vsetín (56,34 млн грн)

По данным источников издания, в июне 2020 года НАБУ провело по этому делу обыск у Андрея Николаевича Лазарева. По мнению следствия, он сопровождает деятельность упомянутых фирм для их участия и победы в тендерах "Энергоатома", осуществляет коммуникацию и координацию по вопросам преступной деятельности с другими причастными лицами. Из открытых источников известно, что он является руководителем проектов в ООО "Дивитек Групп" Игоря Илющенко.

Тогда же в рамках этого уголовного производства детективы НАБУ обыскали офис "Дивитек Групп", а также общий украинский офис фирмы Universal Baltic Group и IEC Industrie Export GmbH (Германия), которые теперь представляет в суде одна адвокат Марина Гришина. Ранее Deutsche Welle выявило, связанные между собой фирмы Universal Baltic Group и IEC Industrie Export разыгрывали тендеры "Энергоатома" на поставку продукции российского ООО "Танаис". На границе запчасти дорожали в несколько раз.

Согласно данным судебного реестра, сначала нынешнее производство от 30 августа 2017 года касалось закупок "Энергатомом" оборудования у Skoda JS по завышенным ценам.

В пресс-службе "Энергоатома" позднее подтвердили информацию о расследовании НАБУ по признакам злоупотреблений при закупке оборудования для АЭС на сумму около 600 млн грн в течение 2018-2019 годов.

При этом в компании подчеркивают, что руководил "Энергоатомом" в этот период Юрий Недашковский.

"Во время его руководства компанией (всего – более 10 лет) должностные лица, которые системно действовали по его поручению, принимали соответствующие управленческие решения о "назначении" победителей на торгах. Сейчас именно эти факты и стали предметом расследования НАБУ", – заявляют в компании.

В то же время "Энергоатом" отрицает причастность к указанным в расследовании НАБУ тендерам его нынешнего руководителя Петра Котина.

"Техническая комиссия в составе восьми человек, которая действовала тогда при тендерном комитете и которую в то время возглавлял Петр Котин, (на чем сознательно сделан акцент в публикации), предварительно на основе выводов технических руководителей атомных станций рассматривала предложения участников в части их соответствия исключительно техническим требованиям", – утверждают в "Энергоатоме".

"Вопрос организации проведения тендерных закупок, оценки ценовых предложений, юридические и финансовые вопросы оценивались другими подразделениями компании и не входили в компетенцию технической комиссии", – подчеркивается в сообщении.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Наші гроші


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Коли будуть крадунам руки відрубувати, як обіцяв зе?
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01.02.2021 10:52 Відповісти
Сейчас набегут наши западные "друзья" вместе с зебильными мародерами и расскажут нам, что АЭС нужно срочно прихватизировать, а то там коррупция и воровство процветает и побороть его может только дерибан Энергоатома олигархами и иностранцами. По такой схеме у нас украли почти всю промышленность, теперь принялись за железную дорогу, порты, ЗЕМЛЮ.
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02.02.2021 16:04 Відповісти
Закупівлі на конкурсній основі- тонка штука. Іноді необхідне обладнання випускають 1-2 фірми, а заявляються декілька постачальників, при чому продукція, яку пропонують безпосередні виробники дорожча, ніж у посередників. Чому? тому, що керівництво виробника (а іноді і покупця) в зговорі із посередником. Коли треба ремонтувати АЕС, а вам пропонують запчпстини по 5 -кратній ціні, вибір невеликий: або купляй або нехай стоїть енергоблок і АЕС несе незрівнянно більші збитки. Так що "нарити" компромат на закупках, хоч в армії, хоч на державних підприємствах, неважко.
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02.02.2021 21:42 Відповісти
 
 