Всемирная организация туризма при ООН рассчитывает на позитивные сдвиги в отрасли летом

Генеральный секретарь Всемирной организации туризма при ООН (UNWTO) Зураб Пололикашвили заявил, что пандемия коронавируса привела к хаосу в индустрии туризма.

Об этом рассказал Пололикашвили в интервью грузинской телекомпании "Пирвели".

"Если быть реалистами, в туристической индустрии царит очень большой хаос. Во многих странах установлены свои ограничения, многие говорят о коридорах, но это нереально, потому что ситуация вокруг нас меняется ежедневно и еженедельно", - сказал Пололикашвили, передает Интерфакс-Украина.

По словам главы UNWTO, у его организации был один прогноз на 2020 год, а получен был совершенно другой результат.

"Я все же думаю, что процесс вакцинации значительно ускорит рост туристов и, по сравнению с катастрофическими результатами прошлого года, лето 2021 года должно быть намного лучшим, но для этого необходима координация между странами и установление общих правил, что непросто", - заявил Пололикашвили.

При этом он отметил, что здесь много стран - больших игроков, которые должны взять инициативу и лидерство на себя, чтобы согласовать определенные правила того, как человек будет путешествовать завтра.

"Именно в этом мы видим свою очень большую роль и активно работаем в этом направлении со Всемирной организацией здравоохранения, а также Международной организацией гражданской авиации (ICAO) и другими, поддержка которых очень важна", - подчеркнул глава UNWTO.

"В целом, я думаю, что работа кризисного комитета UNWTO даст конкретные результаты, и мы сможем увидеть лето в позитивных цифрах и придать оптимистичный настрой как путешественникам, так и людям, занятым в сфере туризма", - сказал Пололикашвили.

По данным UNWTO, в 2020 году мировой туризм потерял $1,3 трлн и поставил под угрозу потери около 100-120 млн рабочих мест. "Потерянные доходы в 2020 году были в 11 раз больше, чем в 2009 году во время глобального экономического кризиса", - говорится в отчете Всемирной организации туризма.