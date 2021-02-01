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Зеленский исключил возможность продажи "Мотор Сичи" иностранцам. ВИДЕО

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Зеленский исключил возможность продажи

Прещидент Украины Владимир Зеленский заявил, что не согласен с утверждением, что Китай является главной геополитической угрозой, а также заверил, что при его президентстве контрольный пакет "Мотор Сичи" останется в Украине.

Об этом Владимир Зеленский сказал в интервью Axios, которое вышло на американском канале HBO.

Комментируя замечание о том, что в США считают Китай геополитической угрозой №1, Зеленский сказал: "Я не могу с этим согласиться, поскольку в Украине мы этого не чувствуем", передает Укринформ.

"Бизнес Соединенных Штатов представлен в Украине, но в то же время китайский бизнес также представлен", - отметил президент.

"Я считаю, что независимо от нации, национальности, если люди, если бизнес, определенная страна относятся к вам с уважением, уважая ваш народ и границы, они могут присутствовать в вашей стране", - резюмировал Зеленский.

В то же время, как отмечается, Зеленский категорически заявил, что не позволит Китаю или любой другой стране приобрести контрольный пакет акций компании "Мотор Сич".

"Никогда. Не у меня. Я здесь не на всю жизнь, но при моем президентстве - точно нет", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщалось, ранее в январе Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США добавило китайскую компанию Skyrizon в список военных конечных пользователей (MEU), которые угрожают национальной безопасности США, "за ее способность разрабатывать, производить или обслуживать военные объекты, такие как двигатели для военных самолетов.

"Skyrizon – китайская государственная компания – и ее стремление приобретать и внедрять иностранные военные технологии представляют собой серьезную угрозу национальной безопасности и интересам внешней политики США", – заявил министр торговли США Уилбур Росс.

Напомним, в конце ноября 2020 года Антимонопольный комитет Украины в третий раз вернул без рассмотрения заявку компании Skyrizon – "дочки" китайской Beijing Xinwei Technology Group – и DCH Александра Ярославского на покупку контрольного пакета акций ПАО "Мотор Сич".

Ранее президент Владимир Зеленский потребовал от Кабмина, СНБО и СБУ проанализировать сделку с точки зрения влияния на безопасность государства. В свою очередь в СНБО заявили о риске незаконной передачи оборонных технологий при продаже "Мотор Сичи" Китаю.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Укринформ


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чого прокуратура не займеться колишнім директором мотор січ як він захопив більше половини акцій завода,стратегічне підприемство хто його вивів з цього статуса
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01.02.2021 09:11 Відповісти
Підтримую - 101% (А якщо ще й зробить, як заявляє, - почну (потроху) поважать). Зеленский исключил возможность продажи "Мотор Сичи" иностранцам - Цензор.НЕТ 7647
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01.02.2021 11:14 Відповісти
Богуслаев Рыговский gandon.
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01.02.2021 12:11 Відповісти
Пипец заводу! Рынка нет, современного оборудования и технологий нет. Персонал - в районе плинтуса. Будет то же самое, что с Сумским им Фрунзе, харьковской турбинкой и еще кучей машиностроительных заводов.
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01.02.2021 12:45 Відповісти
Даже до Зелепуцкого дошло, что"Мотор Сич" - это достояние страны...
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01.02.2021 14:02 Відповісти
а шо нам бубочка сплетёт на счёт аваковских вертолётиков ??? там почти половина б/у тем
более что например Польша от них отказалась а в 2016 у берегов Норвегии одной из этих
машин оторвало виинт погибло 13 человек и они были отозваны а теперь их парили нам нари
совав "кредит" потомушо денехнет...........
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01.02.2021 15:21 Відповісти
впарили нам
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01.02.2021 15:21 Відповісти
Це не показник. Гелікоптерів багато, може у одного і відірвало.
"Отозвані" це зняті з експлуатації, чи повернуті на ремонт ?
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02.02.2021 10:36 Відповісти
Контрольный пакет уже минимум как пару лет у китайцев... и главное - закон обратной силы не имеет. Янелох это не понимает?
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02.02.2021 12:06 Відповісти
 
 