Пассажиропоток аэропортов Украины за прошлый год упал на 64%
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Аэропорты Украины в 2020 году уменьшили пассажиропотоки на 64,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 8,66 млн человек.
Об этом сообщила Госавиаслужба Украины.
Объемы обработанной почты и грузов в 2020 году составили 52,2 тыс. тонн, что на 13,3% меньше результата 2019 года, передает avianews.com.
97% всего пассажиропотока и 99% объемов почты и грузов пришлись на шесть аэропортов: "Борисполь", "Львов", "Киев", "Одесса", "Харьков" и "Запорожье".
При этом один аэропорт "Борисполь" обслужил 59% всех авиапассажиров Украины в 2020 году.
Пассажиропотоки аэропортов Украины в 2020 году (изменение по сравнению с 2019 годом):
- аэропорт "Борисполь": 5,16 млн пассажиров (-66,2%)
- аэропорт "Львов": 877,7 тыс. пассажиров (-60,4%)
- аэропорт "Киев": 704,5 тыс. пассажиров (-73,1%)
- аэропорт "Одесса": 698,7 тыс. пассажиров (-58,8%)
- аэропорт "Харьков": 659,3 тыс. пассажиров (-50,8%)
- аэропорт "Запорожье": 326,2 тыс. пассажиров (-24,8%)
- аэропорт "Днепропетровск": 136,7 тыс. пассажиров (-59,7%)
Джерело: avianews.com
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