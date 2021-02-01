Пассажиропоток аэропортов Украины за прошлый год упал на 64%

Аэропорты Украины в 2020 году уменьшили пассажиропотоки на 64,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 8,66 млн человек.

Об этом сообщила Госавиаслужба Украины.

Объемы обработанной почты и грузов в 2020 году составили 52,2 тыс. тонн, что на 13,3% меньше результата 2019 года, передает avianews.com.

97% всего пассажиропотока и 99% объемов почты и грузов пришлись на шесть аэропортов: "Борисполь", "Львов", "Киев", "Одесса", "Харьков" и "Запорожье".

При этом один аэропорт "Борисполь" обслужил 59% всех авиапассажиров Украины в 2020 году.

Пассажиропотоки аэропортов Украины в 2020 году (изменение по сравнению с 2019 годом):