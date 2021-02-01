Минрегион и ЕИБ договорились улучшить системы водоснабжения в Украине

Министерство развития общин и территорий Украины и Европейский инвестиционный банк договорились углубить сотрудничество по улучшению систем водоснабжения в Украине.

Об этом говорится в сообщении Министерства развития общин и территорий по итогами встречи министра Алексея Чернышева с главой Представительства Европейского инвестиционного банка Жан-Эриком де Загоном и другими представителями учреждения.

Стороны обсудили состояние текущих проектов и коснулись новых направлений будущего сотрудничества. Одним из них может стать улучшение, реконструкция и капитальный ремонт сетей водоснабжения в Украине.

На сегодня в Украине только 30% сельских населенных пунктов обеспечены централизованным питьевым водоснабжением. В девяти регионах Украины по сей день используется привозная питьевая вода, поэтому вопрос ремонта и реконструкции сетей водоснабжения требует немедленного решения.

"Для решения проблемы такого масштаба нам чрезвычайно полезными будут опыт и ресурсы партнеров из Европейского инвестиционного банка. На начальном этапе Минрегион выступит как коммуникатор между местными властями и Банком и фактически создаст площадку для дальнейшей работы, которая в результате положит начало решения проблемы с поставками питьевой воды", - подчеркнул Чернышев.

Вместе с Европейским инвестиционным банком Минрегион реализует три проекта на общую сумму финансирования 615,5 млн евро. Они направлены на восстановление муниципальной инфраструктуры и социальной инфраструктуры, в частности той, которая пострадала в результате конфликта на Востоке Украины:

Кроме того, в прошлом году начаты еще два проекта: "Энергоэффективность общественных зданий в Украине" и "Программа по восстановлению Украины", которые сейчас на стадии ратификации.