IKEA купила 4,5 тысячи га леса для сохранения экосистемы

Шведская торговая сеть IKEA выкупила 11 840 акров (4450 га) лесного массива в штате Джорджия (США), чтобы сохранить уникальную экосистему и не допустить там строительства и использования ресурсов в промышленности. IKEA купила землю в бассейне реки Альтамахи.

В компании заявили, что стараются вести бизнес ответственно и верят, что нужно восстанавливать больше лесов, чем используется на производстве, сообщает Интерфакс.

IKEA купила эту территорию у экологической организации, лесной массив является домом для более чем 350 видов растений и животных. В том числе для находящейся под угрозой черепахи-гофер и сосны болотной. До появления европейцев в Северной Америке эта сосна занимала более 90 млн акров от Виргинии до Флориды, в Джорджии сосновые леса доминировали на юге штата. Сейчас же осталось менее 4% этих лесов, существовавших ранее.

В шведской компании подчеркнули, что продолжат поддерживать местную деревообрабатывающую промышленность, а жители будут иметь доступ к большей части лесной территории.

В 2014 года IKEA и ее головная компания купили около 613 тысяч акров (248 072 га) лесных массивов в США, Эстонии, Латвии, Литве и Румынии.