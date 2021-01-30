Нацкомиссия снизила тарифы на распределение для 13 облгазов
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Национальная комиссия регулирования в сферах энергетики и коммунальных услуг снизила тарифы на услуги по распределению природного газа для 13 операторов газораспределительных систем.
"Учитывая многочисленные обращения граждан, с целью недопущения социальной напряженности среди населения и дополнительной защиты потребителей природного газа, НКРЭКУ на своем заседании 30 января 2021 года пересмотрела тарифы на услуги распределения природного газа для 13 операторов газораспределительных систем", - говорится в сообщении НКРЭК в Facebook.
Тарифы были пересмотрены для ЧАО "Гадячгаз", АО "Закарпатгаз", АО "Ивано-Франковскгаз", АО "Лубныгаз", ЧАО "Мелитопольгаз", АО "Николаевгаз", АО "Полтавагаз", ЧАО "Тернопольгаз", АО "Тысменицагаз", ЧАО "Уманьгаз", АО "Харьковгаз", АО "Черновцыгаз", ООО "Газовик".
В соответствии с принятым решением максимальный тариф на услуги распределения природного газа составит 1,79 грн за 1 куб.м в месяц без НДС.
По данным Министерства энергетики, во втором полугодии 2020 года вследствие наличия доминирующего положения у региональных газоснабжающих компаний бытовые потребители переплатили газсбытам 8,4 млрд грн. В течение этого периода средняя цена региональных газоснабжающих компаний на 36% превышала цену ГК "Нафтогаз Украины". При этом доля этих поставщиков в сегменте продажи газа для нужд бытовых потребителей составляла более 90%.
Кабинет Министров постановлением №25 от 18 января 2021 года ввел предельную цену на газ для населения 6,99 грн /куб. м (с учетом НДС, платы за транспортировку по магистральным газопроводам к внутренним точкам выхода из газотранспортной системы) в феврале-марте 2021 года путем расширения карантинного постановления №1236 от 9 декабря 2020 года. Для возможности установки предельной цены на природный газ правительство внесло его в список социально значимых товаров.
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А ще Газорозподільчі компанії незаконно додатково нараховують куби за коефіцієнти приведення до стандартних умов. Наприклад, родина у грудні використала 300 куб м газу по 6,33 грн. Але ТОВ ГК "Нафтогаз" виставляє рахунок не за 300 куб м, а 300 х 1,02 = 306куб м. За ці додаткові 6 кубів газу гроші 37,98 грн (6,33х6) незаконно отримують ТОВи! Абонентів в Україні мільйони. З миру по нитці, тобто з мільйона абонентів чистий дохід відразу 38 млн. грн! Чистий дохід ТОВ "Чернівцігаз збут" від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у 2018 році становив 1 млрд 794 млн 712 000 грн. Зараз мільярди підуть ТОВу під вивіскою "Нафтогаз". Вони що - живуть останній день, чи вже взагалі втратили міру? В країні панує повна безкарність:у прокуратури загальний нагляд зняли, судовий збір задрали до небес, судові рішення не виконуються...повна анархія...
А ще Газорозподільчі компанії незаконно додатково нараховують куби за коефіцієнти приведення до стандартних умов. Наприклад, родина у грудні використала 300 куб м газу по 6,33 грн. Але ТОВ ГК "Нафтогаз" виставляє рахунок не за 300 куб м, а 300 х 1,02 = 306куб м. За ці додаткові 6 кубів газу гроші 37,98 грн (6,33х6) незаконно отримують ТОВи! Абонентів в Україні мільйони. З миру по нитці, тобто з мільйона абонентів чистий дохід відразу 38 млн. грн! Чистий дохід ТОВ "Чернівцігаз збут" від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у 2018 році становив 1 млрд 794 млн 712 000 грн. Зараз мільярди підуть ТОВу під вивіскою "Нафтогаз". Вони що - живуть останній день, чи вже взагалі втратили міру? В країні панує повна безкарність:у прокуратури загальний нагляд зняли, судовий збір задрали до небес, судові рішення не виконуються...повна анархія...
Кто контролирует распределение газа в Украине