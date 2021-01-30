Нацкомиссия снизила тарифы на распределение для 13 облгазов

Национальная комиссия регулирования в сферах энергетики и коммунальных услуг снизила тарифы на услуги по распределению природного газа для 13 операторов газораспределительных систем.

"Учитывая многочисленные обращения граждан, с целью недопущения социальной напряженности среди населения и дополнительной защиты потребителей природного газа, НКРЭКУ на своем заседании 30 января 2021 года пересмотрела тарифы на услуги распределения природного газа для 13 операторов газораспределительных систем", - говорится в сообщении НКРЭК в Facebook.

Тарифы были пересмотрены для ЧАО "Гадячгаз", АО "Закарпатгаз", АО "Ивано-Франковскгаз", АО "Лубныгаз", ЧАО "Мелитопольгаз", АО "Николаевгаз", АО "Полтавагаз", ЧАО "Тернопольгаз", АО "Тысменицагаз", ЧАО "Уманьгаз", АО "Харьковгаз", АО "Черновцыгаз", ООО "Газовик".

В соответствии с принятым решением максимальный тариф на услуги распределения природного газа составит 1,79 грн за 1 куб.м в месяц без НДС.

По данным Министерства энергетики, во втором полугодии 2020 года вследствие наличия доминирующего положения у региональных газоснабжающих компаний бытовые потребители переплатили газсбытам 8,4 млрд грн. В течение этого периода средняя цена региональных газоснабжающих компаний на 36% превышала цену ГК "Нафтогаз Украины". При этом доля этих поставщиков в сегменте продажи газа для нужд бытовых потребителей составляла более 90%.

Кабинет Министров постановлением №25 от 18 января 2021 года ввел предельную цену на газ для населения 6,99 грн /куб. м (с учетом НДС, платы за транспортировку по магистральным газопроводам к внутренним точкам выхода из газотранспортной системы) в феврале-марте 2021 года путем расширения карантинного постановления №1236 от 9 декабря 2020 года. Для возможности установки предельной цены на природный газ правительство внесло его в список социально значимых товаров.