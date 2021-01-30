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Нацкомиссия снизила тарифы на распределение для 13 облгазов

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Нацкомиссия снизила тарифы на распределение для 13 облгазов

Национальная комиссия регулирования в сферах энергетики и коммунальных услуг снизила тарифы на услуги по распределению природного газа для 13 операторов газораспределительных систем.

"Учитывая многочисленные обращения граждан, с целью недопущения социальной напряженности среди населения и дополнительной защиты потребителей природного газа, НКРЭКУ на своем заседании 30 января 2021 года пересмотрела тарифы на услуги распределения природного газа для 13 операторов газораспределительных систем", - говорится в сообщении НКРЭК в Facebook.

Тарифы были пересмотрены для ЧАО "Гадячгаз", АО "Закарпатгаз", АО "Ивано-Франковскгаз", АО "Лубныгаз", ЧАО "Мелитопольгаз", АО "Николаевгаз", АО "Полтавагаз", ЧАО "Тернопольгаз", АО "Тысменицагаз", ЧАО "Уманьгаз", АО "Харьковгаз", АО "Черновцыгаз", ООО "Газовик".

В соответствии с принятым решением максимальный тариф на услуги распределения природного газа составит 1,79 грн за 1 куб.м в месяц без НДС.

По данным Министерства энергетики, во втором полугодии 2020 года вследствие наличия доминирующего положения у региональных газоснабжающих компаний бытовые потребители переплатили газсбытам 8,4 млрд грн. В течение этого периода средняя цена региональных газоснабжающих компаний на 36% превышала цену ГК "Нафтогаз Украины". При этом доля этих поставщиков в сегменте продажи газа для нужд бытовых потребителей составляла более 90%.

Кабинет Министров постановлением №25 от 18 января 2021 года ввел предельную цену на газ для населения 6,99 грн /куб. м (с учетом НДС, платы за транспортировку по магистральным газопроводам к внутренним точкам выхода из газотранспортной системы) в феврале-марте 2021 года путем расширения карантинного постановления №1236 от 9 декабря 2020 года. Для возможности установки предельной цены на природный газ правительство внесло его в список социально значимых товаров.
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Топ коментарі
+4
6.99+2.15 = 9.24 грн и улыбайтесь!
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30.01.2021 18:58
+4
З нас останню шкіру здирають ТОВи! Від НАК "Нафтогаз України" газ населенню продає не держава, а ТОВ Газова компанія "Нафтогаз". На "Свободі слова" в Шустера говорили, що за рахунок високих тарифів з населення повняють бюджет. Це брехня. Коболєв взагалі вийшов за всякі рамки!
А ще Газорозподільчі компанії незаконно додатково нараховують куби за коефіцієнти приведення до стандартних умов. Наприклад, родина у грудні використала 300 куб м газу по 6,33 грн. Але ТОВ ГК "Нафтогаз" виставляє рахунок не за 300 куб м, а 300 х 1,02 = 306куб м. За ці додаткові 6 кубів газу гроші 37,98 грн (6,33х6) незаконно отримують ТОВи! Абонентів в Україні мільйони. З миру по нитці, тобто з мільйона абонентів чистий дохід відразу 38 млн. грн! Чистий дохід ТОВ "Чернівцігаз збут" від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у 2018 році становив 1 млрд 794 млн 712 000 грн. Зараз мільярди підуть ТОВу під вивіскою "Нафтогаз". Вони що - живуть останній день, чи вже взагалі втратили міру? В країні панує повна безкарність:у прокуратури загальний нагляд зняли, судовий збір задрали до небес, судові рішення не виконуються...повна анархія...
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30.01.2021 20:43
+3
Нацкомиссия снизила тарифы на распределение для 13 облгазов - Цензор.НЕТ 5734
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31.01.2021 14:05
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30.01.2021 18:57 Відповісти
там написано-С УЧЕТОМ НДС...
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31.01.2021 08:12 Відповісти
6.99+2.15 = 9.24 грн и улыбайтесь!
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30.01.2021 18:58 Відповісти
1.79 без ПДВ. Ахаха. Тобто 2.15 грн.😂😂😂а було 2.22 з січня.
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30.01.2021 17:25 Відповісти
З нас останню шкіру здирають ТОВи! Від НАК "Нафтогаз України" газ населенню продає не держава, а ТОВ Газова компанія "Нафтогаз". На "Свободі слова" в Шустера говорили, що за рахунок високих тарифів з населення повняють бюджет. Це брехня. Коболєв взагалі вийшов за всякі рамки!
А ще Газорозподільчі компанії незаконно додатково нараховують куби за коефіцієнти приведення до стандартних умов. Наприклад, родина у грудні використала 300 куб м газу по 6,33 грн. Але ТОВ ГК "Нафтогаз" виставляє рахунок не за 300 куб м, а 300 х 1,02 = 306куб м. За ці додаткові 6 кубів газу гроші 37,98 грн (6,33х6) незаконно отримують ТОВи! Абонентів в Україні мільйони. З миру по нитці, тобто з мільйона абонентів чистий дохід відразу 38 млн. грн! Чистий дохід ТОВ "Чернівцігаз збут" від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у 2018 році становив 1 млрд 794 млн 712 000 грн. Зараз мільярди підуть ТОВу під вивіскою "Нафтогаз". Вони що - живуть останній день, чи вже взагалі втратили міру? В країні панує повна безкарність:у прокуратури загальний нагляд зняли, судовий збір задрали до небес, судові рішення не виконуються...повна анархія...
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30.01.2021 20:43 Відповісти
З нас останню шкіру здирають ТОВи! Від НАК "Нафтогаз України" газ населенню продає не держава, а ТОВ Газова компанія "Нафтогаз". На "Свободі слова" в Шустера говорили, що за рахунок високих тарифів з населення повняють бюджет. Це брехня. Коболєв взагалі вийшов за всякі рамки!
А ще Газорозподільчі компанії незаконно додатково нараховують куби за коефіцієнти приведення до стандартних умов. Наприклад, родина у грудні використала 300 куб м газу по 6,33 грн. Але ТОВ ГК "Нафтогаз" виставляє рахунок не за 300 куб м, а 300 х 1,02 = 306куб м. За ці додаткові 6 кубів газу гроші 37,98 грн (6,33х6) незаконно отримують ТОВи! Абонентів в Україні мільйони. З миру по нитці, тобто з мільйона абонентів чистий дохід відразу 38 млн. грн! Чистий дохід ТОВ "Чернівцігаз збут" від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у 2018 році становив 1 млрд 794 млн 712 000 грн. Зараз мільярди підуть ТОВу під вивіскою "Нафтогаз". Вони що - живуть останній день, чи вже взагалі втратили міру? В країні панує повна безкарність:у прокуратури загальний нагляд зняли, судовий збір задрали до небес, судові рішення не виконуються...повна анархія...
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30.01.2021 20:44 Відповісти
До чого тут Коболєв, якщо Чернівцігаз контролює Фірташ?

Кто контролирует распределение газа в Украине
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31.01.2021 12:57 Відповісти
Нацкомиссия снизила тарифы на распределение для 13 облгазов - Цензор.НЕТ 5734
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31.01.2021 14:05 Відповісти
+ НДС+ стоимость авиабилета с Дюсельдорфа ( Дюсельдорф+ )
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31.01.2021 17:49 Відповісти
Мабуть я напишу такое же объявление для проверяющих от облэнерго. И цену поставлю в 200 гр. Или в 300?
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31.01.2021 18:57 Відповісти
лошарня повинна платити, платити і платити. самий досконалий спосіб відбору грошей у лохонаселення--плата за комунальні в тч вишенька на торт-- плата за газ. ніхто нікуди не дінеться. все дуже просто. потрібно контролювати лише обллохогази.оце бізнес!. почухав дупу, добавив пару тисяч до рахунків. лохи проковтнули. транспортування,розподіл, приведеннядо чого захочеться і це тільки для розгону. далі буде. лошарня, приготувати бабло!
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31.01.2021 18:29 Відповісти
Влітку газ закачували по ціні 80 дол. за1000м.куб. Зараз весела зелень продає його зебілам по 348дол. Зебіли зробили зебілят. Про ціну за електрику просто мовчу. Може хоть так до мудрого наріду дойде.
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31.01.2021 19:08 Відповісти
Влітку газ закачували по ціні 80 дол. за1000м.куб. Зараз весела зелень продає його зебілам по 348дол. Зебіли зробили зебілят. Про ціну за електрику просто мовчу. Може хоть так до мудрого наріду дойде. А барига в нас хто?
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31.01.2021 19:10 Відповісти
 
 