Власти ЕС допустили к продажам вакцину AstraZeneca

Власти ЕС решили допустить до рыночного оборота в Евросоюзе вакцину разработки компании AstraZeneca против коронавируса. Данное решение вступило в силу после ее одобрения Европейским агентством лекарственных средств (EMA), заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы только что дали разрешение на выпуск на рынок ЕС вакцины AstraZeneca, после положительного на нее отзыва от EMA", - сообщает Twitter председателя ЕК.

"Я ожидаю, что компания, как и было согласовано, поставит 400 млн доз вакцины. Мы продолжим делать все возможное для обеспечения европейцев, наших соседей и друзей по всему миру вакцинами", - добавила глава ЕК.

Вакцина AstraZeneca двумя дозами будет предоставляться лицам в возрасте от 18 лет. Однако в документе отмечается, что по результатам испытаний препарата EMA не получило достаточно данных о степени его эффективности для лиц старше 55 лет. Тем не менее, эксперты EMA на основании имеющихся данных по этим возрастным группам и опыта применения других вакцин заключили, что препарат AstraZeneca можно давать пожилым людям.