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Зеленский назначил главой Черкасской ОГА телеведущего Скичко

Новини БізнесЦензор Влада

Зеленский назначил главой Черкасской ОГА телеведущего Скичко

Президент Владимир Зеленский подписал указ № 38/2021 о назначении Александра Скичко на должность главы Черкасской областной государственной администрации.

В Офисе президента Зеленский встретился с новым руководителем ОГА и вручил ему служебное удостоверение, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Как сообщал БизнесЦензор, Кабинет министров Украины согласовал назначение Скичко главой Черкасской обладминистрации 20 января.

Скичко является главой парламентского подкомитета по вопросам железнодорожного транспорта комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры. Был избран по мажоритарному округу №197 в Черкасской области от партии "Слуга народа". В прошлом Скичко был телеведущим, артистом разговорного жанра и актером, около 10 лет занимался предпринимательской деятельностью.
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Коли закінчаться шоумени, призначатиме Какаду.
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30.01.2021 08:48 Відповісти
Позорная вакханалия ЗЕбилов набирает обороты... Как долго она еще будет продолжаться?
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30.01.2021 09:14 Відповісти
Яке їхало таке й здибало!
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30.01.2021 09:33 Відповісти
почему не Сивоху? бардак
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30.01.2021 09:35 Відповісти
Член сім'ї мільярдера став на чолі обласної державної адміністрації. Вітаю.
Назовіть хоч одну причину бути патріотом цієї держави.
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30.01.2021 09:44 Відповісти
Цієї держави?!- так може писати тільки наш ворог- кацап!
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30.01.2021 09:47 Відповісти
Якщо ти олігарх і тримаєш у своїй кишені цю державу, то так. Ти, - мій ворог. Шонеясно?
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30.01.2021 09:57 Відповісти
Може це яйце й навчить курей чомусь розумному, але, скоріше, буде так: І звільнити не можна, бо впливові попросили і толку з нього не буде.
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30.01.2021 10:05 Відповісти
Артист разговорного жанра будет рассказывать черкасчанам о том,как космические корабли бороздят..ну и так далее.На своём месте короче будет. Зеленский назначил главой Черкасской ОГА телеведущего Скичко - Цензор.НЕТ 5229
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31.01.2021 04:54 Відповісти
 
 