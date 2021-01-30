Чехия ограничила въезд для иностранцев из-за коронавируса

Чехия ограничила въезд в страну для иностранцев из-за распространения коронавируса. Попасть в государство смогут только иностранцы, которые учатся, работают или имеют разрешение на проживание в Чехии. О

граничение будет действовать до середины февраля 2021-го, передает Чешское радио.

Пересекать границу страны позволят при необходимости посещения ближайших родственников, получения медицинской помощи, участия в свадьбах или похоронных мероприятиях.

Власти Чехии ввели ограничение до 15 февраля.

С начала пандемии, с 2020 года, в Чехии коронавирусом заразились более 970 тысяч человек, умерли 16 тысяч. С 5 октября в Чехии действует режим ЧС, котоырй введен до 14 февраля. В стране сохраняется масочный режим, до сих пор закрыты большинство магазинов, а также введен запрет на свободное передвижение с 21:00 до 05:00.

29 января, первый вице-премьер страны Ян Гамачек сообщил, что в стране распространяется "британский" штамм коронавируса.

"Мы не можем недооценивать обстановку. Лучшее, что сейчас жители страны могут сделать, — это оставаться дома и ограничить социальные контакты", — сообщил Ян Гамачек.