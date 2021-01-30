Биржи Европы показали худшее недельное снижение с осени

Европейские фондовые индексы в пятницу закрылись снижением почти на 2%, продемонстрировав по итогам недели худшее снижение с октября 2020 года, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 опустился на 1,99%, до 6396,2 пункта, французский CAC 40 - на 2,02%, до 5399,21 пункта, немецкий индекс DAX - на 1,71%, до 13432,87 пункта, сообщает Прайм.

Опасения вокруг новой волны коронавируса оказывали сильное негативное влияние на настроения инвесторов. Европейские страны продолжают ужесточать ограничения с целью замедлить распространение COVID-19 в регионе, что наносит значительный ущерб экономике. По итогам недели британский индекс снизился на 4,2%, французский - на 2,66%, а немецкий - на 2,94%. Это стало самым сильным недельным падением с октября 2020 года.

Отсутствие ясности с поставками вакцины британской AstraZeneca в страны Евросоюза также давили на участников торгов. Некоторое время назад в ЕС разразился скандал вокруг ее поставок. AstraZeneca проинформировала Еврокомиссию, что первое время после одобрения ее вакцины для использования европейским лекарственным регулятором компания сможет поставить меньшее количество доз вакцин, чем предполагалось по контракту. Таким образом под угрозой срыва оказались планы по поставкам этого препарата на первый квартал 2021 года.

"Очевидно, что в последние дни появилось несколько новых опасений по поводу отношений (Великобритании) с Европейским союзом по вакцине, которые нанесли ущерб рынкам", - считает стратег Raymond James Крис Бейли.