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Украинский фонд стартапов за время своей работы профинансировал 86 проектов

Новини БізнесЦензор Корпоративні відносини

Украинский фонд стартапов за время своей работы профинансировал 86 проектов

Украинский фонд стартапов за время своей работы профинансировал уже 86 проектов.

Об этом говорится в сообщении Фонда.

Согласно информации, более 80 млн грн предоставлено для грантов на лучшие проекты. Всего по состоянию на 29 января подано 2 694 заявки, передает Укринформ.

5 февраля состоится 21 Pitch Day, на котором 10 стартапов будут соревноваться за получение грантов размером $50 тыс. каждый.

Украинский фонд стартапов представлен в июле 2019 года. 2 декабря 2020 Фонд начал принимать заявки на получение грантов.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Укринформ


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